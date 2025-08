Así cambió el rostro de una mujer embarazada en menos de dos meses: fotos del antes y después

Durante su embarazo, Farah, una mujer de 28 años residente en Kuala Lumpur, experimentó un cambio inesperado en su rostro: un brote de acné severo que alteró por completo su apariencia cuando estaba embarazada. Todo comenzó en el segundo mes de gestación, cuando comenzó a notar la aparición de enrojecimientos en su cara, que pronto se transformaron en un cuadro severo de acné gestacional. Según relató, estos cambios le hicieron sentir que su rostro se había transformado de manera radical.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El acné gestacional se presenta en algunas mujeres debido a un aumento en la producción de hormonas, especialmente aquellas que estimulan la producción de sebo, una sustancia grasa que se acumula en los poros y provoca inflamación. La Clínica Mayo explica que el acné durante el embarazo no es un tipo de acné especial, sino una manifestación de un desequilibrio hormonal propio de este periodo, que puede variar significativamente entre cada mujer.

El acné durante el embarazo generalmente se debe a la influencia de hormonas como la progesterona, que estimula las glándulas sebáceas y puede desencadenar brotes en mujeres que nunca habían tenido problemas de acné o agravar cuadros preexistentes. La intensidad varía, pero en casos severos como el de Farah, el rostro puede sufrir cambios significativos, como engrosamiento de la piel, formación de cicatrices y alteraciones en la pigmentación.



El impactante antes y después en el rostro de mujer embarazada

En las fotografías compartidas por Farah, se observa cómo antes del embarazo su piel era tersa y uniforme, mientras que durante el proceso gestacional su rostro adquirió un tono rojizo, con hinchazón, formación de líneas marcadas y un incremento en la textura irregular de la piel. Según ella misma narró, llegó a un punto en el que no lograba reconocerse frente al espejo.

Publicidad

"Quiero compartir mi experiencia de embarazo. Agradecida de no haber tenido náuseas matutinas desde que quedé embarazada hasta ahora, que ya tengo 8 meses. Pero mi cara cambió al 100%. Mi cara empezó a cambiar cuando tenía 2 meses de embarazo. Me di cuenta de que no importaba qué productos de cuidado de la piel usara, no funcionaban, me salían granos todos los días, del tipo pústula, y mi cara empezó a parecer quemada por el sol. Luego mi nariz se hinchó muchísimo", indicó la mujer en un video de TikTok.



Los cambios que enfrentó la mujer por el embarazo

"Luego, poco a poco, las líneas de expresión se hicieron más profundas, mi cara empezó a parecer la de una persona mayor. Después noté que en la parte superior de mis cejas aparecieron líneas que se hicieron cada vez más profundas, y últimamente han aumentado esas líneas. Cuanto más se acerca la fecha de parto, peor se pone", indicó en su cuenta personal de TikTok, en la que busca "expresar lo que siento".

Antes y después del embarazo: mujer muestra cómo su rostro cambió por acné gestacional severo. - Instagram: @farahf4izal

Farah explicó también que enfrentó momentos de frustración y tristeza al ver cómo cambiaba su imagen día a día. Sin embargo, destacó el papel fundamental que jugó su familia, en especial su esposo, quien la apoyó constantemente y le recordó que estos cambios no definían su valor como persona ni como madre.

Publicidad

"No me siento triste, pero sí existe esa sensación de inseguridad. Pero mi esposo siempre dice que no pasa nada, que esto es temporal, siempre me anima y me elogia. Dice que sigo siendo hermosa a sus ojos y que no debería pensar cosas negativas. Si no fuera por él y su apoyo, creo que me habría vuelto loca y estaría llorando todo el embarazo", señaló Farah en un video que publicó en redes sociales, donde se propuso visibilizar su experiencia para que otras mujeres no se sientan solas si atraviesan por situaciones similares.

Farah también recomendó que las mujeres que experimenten alteraciones severas en la piel durante el embarazo consulten a un dermatólogo. Advirtió que automedicarse o aplicar tratamientos sin supervisión médica podría poner en riesgo tanto la salud materna como la del bebé. En su caso, luego del nacimiento de su hijo, inició un tratamiento especializado para reducir la inflamación y mejorar la apariencia de su piel, aunque indicó que aún mantiene hinchazón en la zona de la nariz.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co