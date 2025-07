Pareja cayó en engaño y habría gastado más de $8 millones para visitar lugar hecho con IA en Malasia

Una pareja de adultos mayores en Malasia realizó un extenso recorrido por carretera desde Kuala Lumpur hasta la localidad de Kuak Hulu, en el estado de Perak, con la intención de conocer un atractivo turístico del que habían escuchado hablar en redes sociales: un teleférico panorámico que, según un video, ofrecía vistas a montañas, senderos naturales y restaurantes con paisajes imponentes. Al llegar al lugar, se toparon con la realidad: la atracción nunca existió.

De acuerdo con lo recogido por el medio internacional South China Morning Post, el hecho se dio a conocer el pasado 30 de junio a través de una publicación en la red social Threads, realizada por una trabajadora de un hotel local que recibió a los visitantes. Según relató, los adultos mayores llegaron con una reserva previa y preguntaron con naturalidad cómo podían llegar al teleférico mostrado en un video que habían visto antes de planear el viaje. La mujer pensó inicialmente que se trataba de una broma, pero tras observar su insistencia, comprendió que habían sido víctimas de información engañosa.



La pareja fue víctima de una estafa hecha con inteligencia artificial

De acuerdo con lo expresado por la trabajadora, la pareja afirmaba haber visto una transmisión de un canal llamado "TV Rakyat", en la que una presentadora entrevistaba a supuestos turistas que relataban su experiencia a bordo del "Kuak Skyride". Las imágenes mostraban a la conductora disfrutando del recorrido en góndola, así como escenas en un restaurante con vista a zonas montañosas, rodeada de una multitud de visitantes. Lo que la pareja no sabía es que el video habría sido fabricado con inteligencia artificial.

En redes sociales se hicieron virales las capturas del video, en las que puede verse a la presentadora frente a una furgoneta con logotipos de un canal de noticias ficticio, hablando de la supuesta atracción como si fuera parte de una cobertura periodística auténtica. En conversación con medios locales, la empleada del hotel dijo que tuvo que explicarle a la pareja que no existía ningún tipo de infraestructura como la que describían. La mujer, molesta y frustrada, reaccionó con incredulidad, insistiendo en que el video debía tener algún fundamento e incluso habría manifestado su intención de iniciar acciones legales contra la supuesta periodista que aparece en el video.



No fueron los únicos en caer en la estafa con IA

Según medios como The Standard y Says, otras personas también han sido engañadas por el mismo video. Un usuario comentó que sus padres llegaron a gastar alrededor de 9.000 ringgit malasios, equivalente a más de $8 millones en Colombia, en el alquiler de una camioneta, peajes, combustible y otros costos logísticos para desplazarse hasta el lugar, similar a los gastos de la pareja mayor que dio a conocer esta estafa, pues todos ellos creyeron que las escenas del video eran reales. Actualmente, Malasia no cuenta con una legislación específica sobre la manipulación digital de contenido o la creación de videos con inteligencia artificial.

Aunque el país inauguró en diciembre de 2024 una oficina nacional de inteligencia artificial, centrada en diseñar políticas y directrices sobre el uso de esta tecnología, aún no hay normas que establezcan claramente cómo actuar frente a materiales que simulan realidades inexistentes con fines de entretenimiento, promoción o incluso desinformación. En otras partes del mundo, como Estados Unidos o incluso en Colombia, ya se han documentado casos similares donde figuras públicas aparecen en videos alterados con inteligencia artificial. El video fue retirado de redes sociales poco después de hacerse viral. Sin embargo, capturas de pantalla y fragmentos siguen circulando en plataformas como YouTube para alertar a personas sobre este tipo de engaños.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co