Colombiana revela que gana tremenda millonada por hacer masajes en Canadá

Una mujer colombiana se ha hecho viral en TikTok luego de revelar que gana hasta 24.000 dólares (100.686.240 de pesos colombianos) mensuales haciendo masajes.

En una entrevista en la calle, el creador de contenido conocido como Roberto Emigra le preguntó a la mujer de dónde era, a lo que ella le respondió: “Soy de Colombia, de Medellín”.

Reveló que está en Canadá “porque quería tener muchas oportunidades. En Medellín tenía demasiadas, pero estaba con un poquito de miedo y yo vine acá por mi hijo y quise darle oportunidades a él y quise un futuro mejor”.

La paisa recalcó que en el extranjero “me ha tocado un poquito duro porque era abogada en Colombia y vine a hacer cosas acá de aseo. Yo tengo un spa y ahora soy masajista, soy esteticista”.

Luego, Roberto le preguntó cuánto dinero gana al mes, a lo que ella le respondió: “$24.000... es muy poquito”.

Aunque le parece que la cifra es pequeña, recalcó que se siente “orgullosa” de lo que ha logrado.

¿Busca el amor en Canadá?

El entrevistador le preguntó si ha buscado pareja en Canadá, a lo que la paisa le contestó: “A mí no me gustan los hombres muy free, a mí me gustan límites. Nadie ha podido controlarme. Llevo 16 años acá y nadie ha podido”.

Internautas han aplaudido la capacidad de la mujer para crear un negocio en Canadá capaz de producir 24.000 dólares mensuales.

