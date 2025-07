¿Se escribe "Síííí", "Síiii" o "Siiií"?: esto dice la RAE sobre el alargamiento expresivo con tildes

La Real Academia Española, fundada en 1713, es la institución líder en el cuidado de la evolución de la lengua. Esta entidad, que hace parte de Asociación de Academias de la Lengua Española, estudia e impulsa el entendimiento del español, también referido como el castellano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En sus diferentes canales, la RAE, como es a menudo contraído el nombre de la institución, responde las inquietudes de la lengua. Las personas en redes sociales, que desde el inicio del internet y las diferentes plataformas llevan el español a otros escenarios, suelen preguntar por las formas correctas, o al menos las aceptadas por la RAE, de diferentes frases o palabras.

Este es el caso de las palabras que se presentan con un alargamiento expresivo como "Holaaaa" u "Oooooh". Sin embargo, la RAE explicó en días pasados lo que sucede con palabras que llevan tilde en esa última vocal que se alarga, como el caso de la palabra "Sí".



¿Se escribe "Síííí", "Síiii" o "Siiií"?

De acuerdo con la RAE, cuando se repite una vocal con tilde en una palabra que quiere reflejar un alargamiento expresivo, también debe escribirse la tilde sobre cada vocal repetida. Es decir, que la palabra "Sí" debe ir escrita con tilde en todas sus íes de la siguientes manera: Síííí.

Publicidad

Otro caso de esta regla sería la palabra "Perdón", que también, según la regla de la RAE, debe ir así: Perdóóón. Otros ejemplos de esta regla son las palabras "Mamáááá" o incluso "Raúúúl", este último que entra a otra regla de los alargamientos expresivos. "Para reproducir el alargamiento expresivo de la interjección «oh», dado que la «h» es muda y lo que se alarga es el sonido vocálico, lo normal es repetir la vocal", explicó la RAE en una ocasión, con el nombre Raúl ocurre algo similar, dado que el sonido que se repite está más ligado a la letra "ú".

Por otro parte, la RAE también ha dicho que es posible que las consonantes también pueden repetirse con los alargamientos expresivos. "Son también posibles en la lengua oral y se reflejan igualmente en la escritura mediante la repetición de la consonante: «goooolll», «zassss», «¡Vamos a gaaaaanarrr!»". Entre las dudas de las personas, también está el límite de letras que puede usarse en un alargamiento expresivo. Frente a esto la RAE ha respondido en varias ocasiones que "no hay pauta explícita sobre el número de letras que pueden repetirse". Sin embargo, la institución ha dicho que lo normal es repetirla tres o cuatro veces.

Publicidad

Otra duda relacionada al alargamiento expresivo ocurre cuando los hablantes emplean palabras duplicadas, como el caso del siguiente ejemplo: ¿«Eres muy muy cruel» o «Eres muy, muy cruel»? De acuerdo con la RAE, este tipo de habla oral coloquial tienen una forma específica en texto. "No se escribe coma entre los elementos repetidos en estas reduplicaciones enfáticas o expresivas, pues en ellas uno de los miembros del par modifica, de alguna forma, al otro; es decir, ambos elementos no son independientes sintácticamente, no están al mismo nivel: entre los dos sustantivos de 'Me gusta el café café' o entre los dos adjetivos de 'Es guapo guapo' no se debe poner una coma por las mismas razones por las que no la escribimos entre el sustantivo y el adjetivo".



Consulte sus dudas con la RAE

La Real Academia Española (RAE), conocida por ser la máxima autoridad en la normativa del idioma español, también destaca por su cercanía con los hablantes gracias a su activa presencia en redes sociales. A través de su cuenta oficial en la red social X (@RAEinforma), la institución responde diariamente a consultas relacionadas con ortografía, gramática y el uso correcto del idioma.

Si tiene alguna pregunta, puede etiquetar a la institución en X y utilizar el hashtag #RAEconsultas para formularla. Los expertos de la RAE analizarán su inquietud y le proporcionarán una respuesta clara y fundamentada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las consultas deben estar estrictamente relacionadas con cuestiones lingüísticas, ya que la institución no aborda temas ajenos al idioma. A través de este servicio, la RAE fomenta el aprendizaje continuo, ayuda a despejar dudas comunes y apoya a millones de hablantes en la correcta aplicación de las normas del idioma.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL