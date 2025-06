Este es el video de TikTok por el que le llueven críticas a Beéle tras concierto en Montería

Decepcionados quedaron algunos de los fanáticos de Beéle que fueron a verlo en su más reciente concierto en la Feria Ganadera, en Montería. A través de redes sociales, los asistentes han compartido diversos videos en los que reclaman al artista por su actitud durante el evento, en el que se dice que el artista aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Son múltiples los clips que se han difundido a través de redes sociales en los que los asistentes al evento en Montería señalan al cantante colombiano de dar "un mal show". Algunos manifiestan que compraron su entrada y asistieron al concierto principalmente para verlo a él, uno de los artistas nacionales más escuchados en el momento, pero salieron decepcionados de la manera "poco seria" en la que realiza sus espectáculos.

¿Qué pasó en el concierto de Beéle en Montería?

El público de la Feria Ganadera de Montería quedó dividido tras ver a Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, en el escenario. Actualmente el barranquillero es uno de los artistas más escuchados del país con canciones como 'Morena', 'Vagabundo' o 'Quédate' posicionadas en el Top50 de las plataformas de reproducción; sin embargo, parece que el artista no complació a gran parte de los asistentes.

Publicidad

"La etapa de ir a un concierto de Beéle espero sí se la salten"; "Al principio no entendí y al final tampoco"; "Es la primera y última vez que voy a un concierto de Beéle"; "Pésima presentación"; "Me hubiera quedado a escucharlo en mi casa"; "Beéle cantó borracho en Montería", son algunas de las reacciones en videos que dejaron los asistentes al evento en redes sociales. Otros seguidores del cantante señalaron que, a pesar de su estado -aparentemente alcoholizado-, el barranquillero sí dio un gran concierto.

"A mí sí me gustó"; "No entienden su vibra"; "Los que se quejan son los que vieron el concierto desde el aeropuerto"; "Mi gusto culposo es la música del Brandon"; "Sí, todos sabemos de su estado, per dio un gran show"; "Viene de varios conciertos en Puerto Rico, realmente estaba cansado"; "El problema es haber aceptado tantos conciertos"; "Él es una persona, no un robot", dicen aquellos que lo defienden.

Publicidad

¿Qué dijo Beéle al respecto?

"Ayer fue una locura", dijo el cantante de 22 años en sus redes sociales luego de su presentación en Montería. A través de sus historias de Instagram, Beéle indicó que estaba enfrentando problemas de salud desde sus conciertos en Puerto Rico, días atrás. "Estoy que me quedo sin voz desde mi último concierto en Puerto Rico. Me quieren acabar, pero no han podido".

El barranquillero agregó que "todo fue cuestión de actitud, ayer llegué a la costa y fui a cantar al estadio de Montería. Yo decía: 'pase lo que pase, mi tarima es mi templo, es donde hago todo con amor y pase lo que pase voy a cantar con el alma. Aunque me quede sin voz en esta tarima'". El artista señaló que disfrutó el evento y que trató de darle su 100% a sus fanáticos.

"Vienen más conciertos y más cosas bonitas", expresó Beéle para cerrar sus declaraciones. En efecto, los videos del cantante han causado sorpresa y preocupación a quienes ya adquirieron sus entradas para sus próximos conciertos.

Beéle agota cuatro fechas en Bogotá

En medio de las críticas, el éxito de Beéle es evidente. El barranquillero agotó entradas para cuatro conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, lo que llevó al anuncio de una quinta fecha en Bogotá. Los espectáculos del colombiano para presentar 'El Borondo', su más reciente álbum, serán el 14, 15, 16, 17 y 26 de noviembre de este año, un acto histórico para un joven artista nacional de 22 años.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL