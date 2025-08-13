Video | Esposa de Miguel Uribe: “No podemos perder la esperanza, no podemos bajar la cabeza”

La esposa de Miguel Uribe Turbay le dio el último adiós al senador en la tarde de este miércoles, tras la misa en la Catedral Primada de Colombia presidida por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda. María Claudia Tarazona inició su intervención dándole las gracias a los médicos que por dos meses atendieron al precandidato presidencial, quien "luchó por mantenerse con vida" desde la Fundación Santa Fe. Resaltó que el doctor Hakim y su equipo fueron "los mejores médicos y seres humanos", que miraron a su familia "con compasión".

Ante las cientos de personas que se despedían de Uribe Turbay, indicó que "sin la presencia de Dios en nuestras vidas hubiera sido imposible soportar este terrible dolor. La muestra de amor más grande de Miguel hacia mí fue haber resistido a semejante brutalidad para darme el tiempo necesario de prepárame con Dios y la Virgen para su muerte (...) el momento más desgarrador de mi vida".

Recordó que su esposo "fue un soñador, pero no cualquiera, porque luchaba incansablemente por cumplir sus sueños. El más importante de ellos, que Alejandro y las niñas no vivieran jamás lo que él tuvo que vivir cuando a la edad de cuatro años la violencia le arrancó a su mamá. Soñaba con no perderse ni un minuto de la vida de Alejandro, hoy es desde el cielo donde podrá cumplir su sueño y estará cada día de su vida".

Le agradeció a la familia de Miguel por acogerla dentro de su hogar, e invitó a los colombianos a que "no pierdan la fe". Asimismo, rechazó "cualquier palabra de violencia, odio o venganza por la muerte de Miguel”, y dijo que su esposo "tenía el corazón más generoso, generoso para amar y perdonar, en él nunca existió ni odio, ni rencor ni venganza (...) Creía en la seguridad y la justicia como pilares fundamentales para conseguir la paz, pero no como fuentes de venganza u odio, sino como instrumentos necesarios para un país que debe fortalecer la democracia".



"Nuestro país atraviesa los días más oscuros": María Claudia Tarazona

La esposa de Miguel Uribe enfatizó en que Colombia "atraviesa los días más oscuros, tristes y dolorosos", y que su esposo vivió a los cuatro años lo que ahora está viviendo su hijo Alejandro, quien perdió a su padre "de la forma más cruda y dolorosa". Agregó: "El mal más grande parece apoderarse de todos los rincones de nuestro país. La desolación y la desesperanza parece que nos invaden, pero no, no podemos perder la esperanza, no podemos bajar la cabeza. La muerte de Miguel, de cientos policías y militares, y personas decentes que mueren a causa de la violencia, no pueden quedar en vano".

Con el quebranto en su voz, se despidió de su esposo con las siguientes palabras: "Amor de mi vida. Mi gran amor, gracias por estos años de felicidad absoluta, por amarme de la forma más intensa y maravillosa que jamás hubiera podido siquiera imaginar. Gracias por tu sonrisa que ilumina mi alma, esa sonrisa que encantaba y lograba transforma todo. La fuerza y la entereza con la que trabajabas sin descanso por construir un país mejor. Tu disciplina, tu fortaleza, tu templanza, tu determinación son inigualables. (...) Colombia hoy se priva de un ser superior, excepcional (...) Miguel, te voy a amar cada día de mi vida hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo".

