Esto se sabe del habitante de calle señalado de apuñalar a joven que paseaba a su perro en Itagüí

En cámaras de seguridad del barrio Villa Paula, de Itagüí, quedó registrado el momento exacto en el que un joven de tan solo 19 años salía de un establecimiento comercial, acompañado por su mascota, y posteriormente era abordado por un habitante de calle de manera violenta. Sin mediar palabra, el señalado responsable lo atacó con un arma cortopunzante en su cuello y le provocó una herida mortal que a los pocos minutos lo dejó tendido en el suelo, ya sin signos vitales.

Pese a que el cuerpo de Bomberos intentó auxiliar al joven, el daño ya estaba hecho: aquel contundente ataque en su cuello provocó un intenso e incontrolable caudal de sangre que hizo que cualquier esfuerzo por controlar la hemorragia fuera en vano. Vecinos y transeúntes del sector llamaban con gran afán a la línea 123 para salvar la vida del joven y, además, para buscar a su responsable.

Al lugar acudieron la autoridades, vecinos del lugar y, en otros videos publicados, se logran identificar a quienes serían los familiares de la joven víctima llorando junto a su cuerpo. Para entonces, el responsable de los hechos había logrado huir y era buscado por la Policía.

Los testigos del hecho describían al principal sospechoso como un ciudadano en situación de calle que vestía una chaqueta color gris. Aparentaba ser un adulto mayor y su rostro contaba con poco cabello y abundante barba de color blanco. Según algunos testimonios, este homicida habría sacado de uno de sus bolsillos el arma con el que apagó la vida de Esteban Yepes, la víctima fatal, ante una supuesta negativa por parte de Yepes de darle alguna limosna.

Inmediatamente se conocieron los hechos, la Policía dio inicio a la búsqueda del señalado agresor, abriendo así un operativo en colaboración con el Ejército Nacional para detenerlo. Al día siguiente, la Alcaldía de Itagüí anunció la captura del hombre presuntamente implicado. Acorde con información revelada por el secretario de seguridad de dicho municipio, Rafael Andrés Otálvaro, el presunto homicida era un hombre de 77 años llamado William de Jesús Cadavid.

"Los visualizadores de las cámaras de seguridad y la información obtenida por los profesionales de Policía permitieron determinar las características físicas del agresor quien atacó a su víctima mientras este caminaba en compañía de un canino. El presunto agresor, quien fue capturado minutos después en coordinación con el ejército nacional, fue puesto a disposición de autoridad correspondiente y se encuentra pendiente de las audiencias judiciales", dijo el coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Aunque algunos vecinos del sector han dicho que, supuestamente, el hombre implicado en el homicidio ya era conocido en el barrio y tenía algunos antecedentes, hasta el momento no se han registrado reportes oficiales al respecto. Se está a la espera de que inicien las audiencias correspondientes para tener mayores detalles sobre este sujeto.

