Video del emotivo momento en el que el hijo de Miguel Uribe se acerca al féretro con una flor

Este miércoles 13 de agosto se llevan a cabo los homenajes al senador colombiano y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay, que empezaron en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional con los discursos del presidente del Congreso de la República, Lidio García Turbay, y de la Cámara de Representantes, Julián López, además de una carta leída del expresidente Álvaro Uribe y, finalmente, una emotiva intervención de Miguel Uribe Londoño, padre del político del Centro Democrático que fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

Con la clausura de las palabras de Uribe Londoño, en las que aseguró que su hijo fue su "guía y maestro" y pidió que su "luz siga iluminando el camino de los colombianos", el cuerpo del senador fue trasladado con una escolta de integrantes del Batallón Guardia Presidencial hacía la catedral Primada en Bogotá. Allí, miembros de la iglesia posicionaron el ataúd frente al altar.

Alejandro Uribe Tarazona, hijo de Miguel Uribe deja una rosa blanca sobre el ataúd de su padre. Captura de Pantalla

En medio de la misa exequial, presidida por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda, un breve momento capturó la atención de los colombianos que siguen la transmisión en vivo de la homilía dentro de la capilla y el Congreso: el hijo del fallecido precandidato se acercó al féretro de su padre, cubierto con una bandera del país, y dejó una flor sobre el mismo.

Posteriormente, María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, describió a su pareja como un hombre apasionado y con "un amor tan grande e intenso que me alcanza para el resto de mi vida". También recordó que estaba "enloquecido de amor por su hijo, quien con seguridad tiene en cada una de sus células grabado el amor desbordante que sentía por él".

Agregó que tuvo una entrega tan inigualable que María, Emilia e Isabela, siempre tendrán el mejor recuerdo de él, de quien dijo que era generoso y amoroso. "Las acogió como sus hijas las amo como un padre hasta el último día de su vida", anotó.

Para María Claudia Tarazona, el asesinato de Miguel le duele a todo Colombia y miles de personas en los distintos lugares del mundo. "Es un golpe terrible para nuestro país. Su lucha y su legado, debe trascender más allá de su vida y debemos lograr construir un país unido, a través del amor la esperanza y la fe. Eso es sin duda, lo que Miguel hubiera querido", manifestó.

En uno de sus sentidos mensajes, la pareja del senador le agradeció por los años de felicidad absoluta y el amor. "Esposo mío, mi vida entera, amor lindo, gracias por tu vida, por tu amor y por tu sacrificio por Colombia. Te amaré por el resto de mi vida", puntualizó.

