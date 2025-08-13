Mujer conocida como la 'Barbie narco chilena' murió junto a sus dos hijos en trágico accidente

En la madrugada de este 13 de agosto, un accidente de tránsito en la localidad de Frutillar, en Chile, causó conmoción a nivel internacional. Las víctimas fatales de este incidente resultaron ser Karen Soto, una mujer ya conocida mediáticamente como la 'Barbie narco chilena' y sus dos hijos, de 4 y 18 años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Soto tenía 41 años y cumplía con la medida cautelar de pena en libertad por microtráfico de droga. Desde el momento de su captura, en 2023, la mujer se convirtió en una personalidad al ser calificada como la 'Barbie narco chilena', pues uno de los factores que levantó las sospechas en su contra eran sus lujos, que compartía en redes sociales, en los que destacaban autos, joyas y ropa de color rosado.



¿Cómo fue el accidente en el que murió la Barbie narco chilena?

Las autoridades detallaron que el siniestro ocurrió hacia las 3:00 de la mañana de este miércoles en la Ruta V-200, en la localidad de Frutillar. El informe preliminar indica que el carro de la 'Barbie narco chilena' colisionó de frente contra otro vehículo y el impacto fue fatal. El jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Llanquihue, Sebastián Barría, calificó el choque como "de alta energía".

Todavía se están investigando los motivos del siniestro, pero lo que se sabe por ahora es que cinco personas estuvieron involucradas. Tres que se movilizaban en el carro de Karen Soto, ella y sus hijos, quienes fallecieron y otros dos hombres en el otro carro, quienes resultaron heridos. Una de las principales hipótesis, por ahora, es que Soto habría invadido la pista contraria, pero se está a la espera de conocer los resultados de las pericias y los análisis toxicológicos.

Publicidad

Karen Soto murió en el lugar a causa del impacto, mientras que sus hijos de 4 y 18 años quedaron gravemente heridos y murieron más tarde a causa de la gravedad de las heridas. Aparentemente, el equipo de rescate tuvo bastante desafíos para lograr sacar a los heridos de los vehículos. En el caso del niño menor, el subcomisario de Carabineros en Frutillar, teniente Iván Tiznado, indicó que fue rápidamente trasladado en helicóptero al Hospital Base de Puerto Montt, lugar donde más tarde falleció.

El mayor fue trasladado en ambulancia a ese mismo centro médico, pero también murió después. Los otros dos sujetos involucrados, de 46 y 47 años, quienes sufrieron heridas menores, están bajo observación médica en el mismo hospital. Según el informe de las autoridades, el motivo por el que los hombres no sufrieron heridas fatales fue por el uso del cinturón de seguridad en el vehículo.



¿Quién era la Barbie narco chilena y cómo cayó?

Karen Alejandra Soto Mansilla fue todo un personaje en la localidad de Frutillar, Chile, donde se hizo popular por presumir su Peugeot 308 Cabriolet color rosado, decorado con accesorios del mismo tono, incluyendo detalles con hojas de marihuana en ese mismo color. De la misma forma, por llevar un estilo de vida ostentoso que, además de llamar la atención de sus vecinos y seguidores en redes, también atrajo a las autoridades.

Publicidad

Soto y su pareja empezaron a ser investigados y a mediados de 2023, fueron capturados. Resultó ser que la 'Barbie narco chilena' era la novia de Héctor Mancilla, conocido como 'El Cocho', quien lideraba una banda de narcotráfico entre Frutillar y Santiago. En medio de un operativo, ambos fueron capturados y en su casa se incautaron 28 kilos de cocaína, más de $9 millones de pesos chilenos en efectivo, además de 5 vehículos y 3 armas: dos de aire comprimido.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL