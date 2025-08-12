Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL URIBE
MARÍA CLAUDIA TARAZONA
DUELO NACIONAL
GUSTAVO PETRO
GOLAZO JHON DURÁN
LUIS DÍAZ HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / María Claudia Tarazona llegó al Capitolio con Alejandro, el hijo de Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona llegó al Capitolio con Alejandro, el hijo de Miguel Uribe Turbay

El pequeño de 4 años, en medio de su inocencia, besó el ataúd donde reposa su padre mientras su mamá lo cargaba en brazos.

María Claudia Tarazona llegó al Capitolio con Alejandro, el hijo de Miguel Uribe Turbay
Alejandro Uribe, hijo de Miguel Uribe Turbay, en la Cámara Ardiente para su padre asesinado -
Captura de pantalla
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 12, 2025 04:32 p. m.

Poco antes de las cuatro de la tarde de este martes 12 de agosto, al Salón Elíptico del Capitolio Nacional arribó María Claudia Tarazona cargando a su hijo, Alejandro Uribe, quien en su inocencia de niño besó el ataúd donde descansa su padre, el senador Miguel Uribe Turbay, quien batalló más de dos meses por su vida tras sufrir un atentado en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El féretro fue trasladado al recinto en la noche del lunes para ser velado en Cámara Ardiente. Cubierto con la bandera de Colombia y cargado por oficiales de la Policía Nacional, entró al Capitolio por la Plaza Núñez, que comunica con la Casa de Nariño, sede presidencial, y detrás de él iban su esposa, María Claudia Tarazona; su padre, Miguel Uribe Londoño; su hermana María Claudia Hoyos Turbay y otros familiares.

Últimas Noticias

  1. Murió Miguel Uribe Turbay tras el atentado del cual fue víctima en Bogotá
    Murió Miguel Uribe Turbay tras el atentado del cual fue víctima en Bogotá
    Foto: Colprensa

    Cierres y desvíos en Bogotá por cortejo fúnebre y actos conmemorativos a Miguel Uribe Turbay

  2. Fases II y II de TransMilenio en Soacha.jpg
    Fases II y II de TransMilenio en Soacha.jpg
    tomada de redes @efrcundinamarca

    Nuevo pico y placa en Soacha regirá todos los fines de semana por las obras de TransMilenio

Alejandro no había estado en el sitio hasta este martes, cuando cientos de colombianos han tenido la oportunidad de acercarse para rendirle un homenaje al senador y precandidato del Centro Democrático.

El tierno gesto de Alejandro tras llegar al Capitolio

Hubo silencio en el salón cuando vieron al pequeño de 4 años en los brazos de su mamá. El niño miraba todo a su alrededor y en su inocencia se acercó al féretro y lo besó, entendiendo que ahí estaba su papá.

Publicidad

Alejandro tiene la misma edad que Miguel Uribe Turbay cuando su mamá, Diana Turbay, fue asesinada en una operación de rescate tras haber sido secuestrada por el grupo de Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar.

Diana también tenía la edad de Miguel cuando murió, 39 años.

Publicidad

Junto a María Claudia han estado además sus otras tres hijas, María, Emilia e Isa, quienes al igual que su madre, lloran la muerte de un hombre que fue “un gran ejemplo” para la familia, según palabras de su viuda.

Así le contó María Claudia a Alejandro que su papá había sufrido un atentado

En el programa de Los Informantes, la esposa de Miguel Uribe relató que se acercó a Alejandro, “lo abracé y le dije ‘hijo, te tengo que contar una cosa. ¿Te acuerdas las reuniones que vamos con papá? En las que tú saludas mucha gente’. ‘Sí, mamá, sí me acuerdo. ¿Qué pasó?’, y le dije ‘mira, papá estaba en una de esas reuniones y un joven, muy joven, tomó un arma y le disparó a papá en la cabeza, y papá está muy malito’. Entonces él se me tiró encima y me abrazó, y me dijo ‘¿por qué, mamá? ¿Por qué a mi papá?’”.

“Lidiar con el dolor y con la tristeza de uno es un tema, pero de los hijos… eso es un dolor aquí metido en el alma”, expresó María Claudia sobre ese momento.

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Miguel Uribe Turbay

Murió Miguel Uribe Turbay