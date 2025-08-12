María Claudia Tarazona llegó al Capitolio con Alejandro, el hijo de Miguel Uribe Turbay

Poco antes de las cuatro de la tarde de este martes 12 de agosto, al Salón Elíptico del Capitolio Nacional arribó María Claudia Tarazona cargando a su hijo, Alejandro Uribe, quien en su inocencia de niño besó el ataúd donde descansa su padre, el senador Miguel Uribe Turbay, quien batalló más de dos meses por su vida tras sufrir un atentado en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El féretro fue trasladado al recinto en la noche del lunes para ser velado en Cámara Ardiente. Cubierto con la bandera de Colombia y cargado por oficiales de la Policía Nacional, entró al Capitolio por la Plaza Núñez, que comunica con la Casa de Nariño, sede presidencial, y detrás de él iban su esposa, María Claudia Tarazona; su padre, Miguel Uribe Londoño; su hermana María Claudia Hoyos Turbay y otros familiares.

Alejandro no había estado en el sitio hasta este martes, cuando cientos de colombianos han tenido la oportunidad de acercarse para rendirle un homenaje al senador y precandidato del Centro Democrático.



El tierno gesto de Alejandro tras llegar al Capitolio

Hubo silencio en el salón cuando vieron al pequeño de 4 años en los brazos de su mamá. El niño miraba todo a su alrededor y en su inocencia se acercó al féretro y lo besó, entendiendo que ahí estaba su papá.

Publicidad

Alejandro tiene la misma edad que Miguel Uribe Turbay cuando su mamá, Diana Turbay, fue asesinada en una operación de rescate tras haber sido secuestrada por el grupo de Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar.

Diana también tenía la edad de Miguel cuando murió, 39 años.

Publicidad

Junto a María Claudia han estado además sus otras tres hijas, María, Emilia e Isa, quienes al igual que su madre, lloran la muerte de un hombre que fue “un gran ejemplo” para la familia, según palabras de su viuda.



Así le contó María Claudia a Alejandro que su papá había sufrido un atentado

En el programa de Los Informantes, la esposa de Miguel Uribe relató que se acercó a Alejandro, “lo abracé y le dije ‘hijo, te tengo que contar una cosa. ¿Te acuerdas las reuniones que vamos con papá? En las que tú saludas mucha gente’. ‘Sí, mamá, sí me acuerdo. ¿Qué pasó?’, y le dije ‘mira, papá estaba en una de esas reuniones y un joven, muy joven, tomó un arma y le disparó a papá en la cabeza, y papá está muy malito’. Entonces él se me tiró encima y me abrazó, y me dijo ‘¿por qué, mamá? ¿Por qué a mi papá?’”.

“Lidiar con el dolor y con la tristeza de uno es un tema, pero de los hijos… eso es un dolor aquí metido en el alma”, expresó María Claudia sobre ese momento.

Noticia en desarrollo.