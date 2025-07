Falla en un arnés provoca la caída de una reina durante la semifinal de Miss Universe: VIDEO

Durante una ceremonia de Miss Universo Latina este domingo una de las reinas participantes tuvo un accidente. Se trata de la cubana Laura Pérez, quien sufrió una caída mayor a tres metros cuando intentaba completar el desafío al que se enfrentaba, que consistía en caminar por una plataforma y al llegar al borde, saltar al vacío e intentar atrapar una corona flotante en el aire. De acuerdo con la presentadora del programa, Jacqueline Bracamontes, agarrar esta corona representaba atrapar el sueño de portarla y consigo dejar en evidencia el coraje y el deseo de ser una Miss Universo Latina.

Una cámara captaría el momento exacto del salto para que los jueces evalúen la mejor foto de las participantes y con eso poder cerrar la semifinal de este concurso para tener a las ocho finalistas que disputarán la final este lunes. Sin embargo, en el momento del salto, el arnés que se encargaba de sostener a Pérez en el aire tuvo una falla mecánica, lo que provocó su caída. Posterior al accidente, la conductora del 'reality' solicitó la presencia médica y la transmisión fue enviada a un corte comercial, para que así se le prestara atención inmediata a la participante y la pudieran retirar del escenario. Cuando se retomó la transmisión, se aclaró a la audiencia que el reto fue ensayado previamente y en ningún momento sucedió un incidente similar, por lo que por seguridad de las participantes la producción decidió cancelar este reto.

¿De qué se trata Miss Universo Latina?

Miss Universo Lantina es un reality show realizado por Telemundo en Estados Unidos que cuenta con 30 concursantes latinas que se miden en diferentes pruebas para competir por la corona, además de que viven juntas en una mansión. Los retos a los que se enfrentan se transmiten en vivo y estos buscan poner a prueba sus habilidades, personalidad y preparación. La concursantes tienen entrenamiento personalizados en temas como pasarela, moda, presencia escénica, oratoria, entre otros. El jurado lo conforman Aracely Arámbula, Fabian Rios y David Salomón. Sin embargo, las decisiones no solo recaen en el jurado sino que el público tiene un papel activo en las decisiones de permanencia y expulsión del programa con sus votos.



¿Qué dice Telemundo al respecto?

Luego de este suceso, la cadena de televisión estadounidense publicó un comunicado que posteriormente fue retirado de su pagina web en el que declara que: “El desafortunado accidente ocurrido anoche en el programa 'Miss Universe Latina, El Reality' está bajo investigación, la seguridad y bienestar de nuestro talento y empleados siempre es nuestra máxima prioridad en todas nuestras producciones. Laura Pérez recibió atención médica de inmediato y esperamos que pueda participar en la final del programa esta noche“, concluye.



¿Cómo está la participante?

Aunque no ha sido publicado algún parte médico, todo parece indicar que Laura Pérez no sufrió lesiones graves que la lleven a dejar la competencia. Desde su cuenta oficial de Instagram fue publicado un mensaje en el que la modelo asegura que no se detendrá.

“La caída que sufrí anoche desde los arneses no detendrá mi propósito. No me rindo, porque tengo un sueño que no es solo mío: es por mi país, por mi familia en Cuba, por quienes me vieron partir con una mochila llena de esperanza y de volver hecha alguien, Sé que Dios me cuidó anoche, y tengo la certeza de que me seguirá cuidando, como lo ha hecho desde que salí de Cuba”, expresó.

