Colombiano denuncia golpiza en Alligator Alcatraz, el centro de detención de migrantes en EE. UU.

En días pasados, grupos civiles denunciaron la insalubridad del nuevo centro de detención migratorio 'Alligator Alcatraz' y dieron cuenta de al menos seis personas hospitalizadas debido a las agrestes condiciones que ofrece el humedal de los Everglades que rodea las carpas que albergan a cientos de migrantes. La Florida Immigrant Coalition (FLIC) señaló que el campamento, inaugurado el pasado 1º. de julio por el presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, alberga a "más de 1.000 hombres en carpas vulnerables a inundaciones". "El campamento de internamiento es una atrocidad en nuestra comunidad", manifestó en un comunicado Tessa Petit, directiva FLIC. Entre los detenidos se encuentra Jerson Murillo, un ciudadano colombiano quien denuncia que fue víctima de un golpiza de parte de guardias de ese centro. Noticias Caracol conoció su testimonio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Murillo llegó a Estados Unidos en 2019 huyendo de las amenazas y la violencia en su natal Valle del Cauca. Fue comerciante y aspiró al Consejo Municipal en su tierra, pero amenazas lo obligaron a marcharse. Cruzó la frontera con México. Y ya en Estados Unidos trabajó en construcción. En 2022 se casó con una ciudadana estadounidense e inició un proceso migratorio. Sin embargo, el 25 de junio inició lo que califica como una pesadilla. Fue detenido por manejar sin licencia: en su récord criminal solo aparece esa falta. No obstante, fue entregado a las autoridades migratorias y luego trasladado al centro de detención 'Alligator Alcatraz' , en donde asegura haber sido víctima de una golpiza por parte de cuatro guardianes después de exigir respeto tras ser insultado.

"Entre los cuatro me agarran y pues claro, o sea, continúan con las palabras feas. Es un maltrato verbal y ya proceden a un maltrato físico, patadas y puños. Me agreguen y ahí, claro, me quedan marcas, morados, rasguños. Yo puse la queja a todos los supervisores", relató Jerson, quien luego del incidente, y sin recibir ninguna explicación, fue trasladado a otro centro de detención con mejores condiciones. Sin embargo, considera injusto el trato a los migrantes. "Esto es inhumano y esto no debería ser así. Esto no es el debido proceso para con nosotros. Nosotros no somos bandidos. Contribuimos a este país, pagamos impuestos, contribuimos y movemos la economía de este país". Jerson no descarta entablar acciones legales por el trato que recibió en 'Alligator Alcatraz', en donde asegura, además, que solo les dejaban bañar una vez por semana y la comida era escasa.

Publicidad

Esa situación viene siendo denunciada desde varios sectores. Tessa Petit, directiva FLIC, señaló en días recientes que el concepto es "moralmente repugnante porque imita campos de concentración" y las condiciones en las que se mantiene a las personas detenidas "generan graves preocupaciones médicas". Detalló que los sistemas de baño y fregadero, si no se limpian adecuadamente, pueden provocar contaminación ambiental grave y alertó sobre la falta de control de temperatura dentro de "las jaulas". "La exposición prolongada al calor no solo facilita la propagación de gérmenes y virus, sino que puede causar problemas graves de salud, incluso paro cardíaco".

Fresco Steez, portavoz de Dream Defenders, denunció que el 'Alligator Alcatraz' está en el corazón de un ecosistema en peligro y urgió a la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, a cerrarlo.

Publicidad

El centro fue construido de forma récord en apenas unos días sobre una pista aérea remota y abandonada en medio del humedal de los Everglades, refugio de caimanes, pitones y también de varias especies de fauna y flora protegidas. "Los detenidos reportan dormir en espacios hacinados, beber agua de salidas conectadas a los inodoros, exposición constante a la luz, y negación de atención médica. Además, se han registrado desbordes de aguas negras que inundan las jaulas con heces", señala la nota.

"Al encarcelar a personas inocentes en carpas rodeadas de cercas y alambre de púas, sin saneamiento adecuado, esto no es otra cosa que un campo de concentración. Es una crisis de salud pública que se desarrolla en nuestro propio patio trasero", expresó en la nota el doctor Armen Henderson, director ejecutivo de Dade County Street Response.

El comunicado alude a un estudio de la Escuela de Salud Pública de Yale, que reveló que la zona está infestada con más de 7 mil millones de mosquitos, muchos de los cuales portan virus peligrosos como el del Everglades, Zika, dengue y Nilo Occidental.

En un informe, Human Rights Watch (HRW) y otras asociaciones civiles alertaron que la cifra de migrantes en los centros de detención de Florida ha subido un 111% tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, lo que ha propiciado hacinamiento, "abusos" y la muerte de dos personas, incluso antes de la apertura de 'Alligator Alcatraz'. Este incremento se explica con el total de 2.524 migrantes detenidos en el Centro de Procesamiento Krome, el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami y el Centro Transicional Broward, según los últimos datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). La investigación, también una coautoría de Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South (SOS), se elaboró antes de la apertura el 3 de julio de 'Alligator Alcatraz', que albergará a entre 3.000 y 4.000 migrantes, según expuso el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL