Oasis bromea con lo sucedido en el concierto de Coldplay: "No tenemos ninguna de esas cámaras"

El regreso de Oasis a los escenarios ha sido un éxito, tras 16 años desde su separación se han vuelto a juntar los hermanos Liam y Noel Gallagher para realizar su tour en estadios y reunir a todos los fanático de la banda. En esa gira, las declaraciones dadas recientemente por el vocalista Liam Gallagher durante su concierto en Inglaterra le han dado la vuelta al mundo, debido a que hizo referencia al escándalo que involucró al ahora ex CEO de la startup Astronomer, Andy Byron, y su Directora de personal, Kristin Cabot, en un concierto de la banda Coldplay.

Recordemos que hace unos días, una ‘Kiss Cam’ captó el momento en el que una pareja se encontraba abrazada y, al verse en la pantalla grande, proceden a soltarse y cubrir sus rostros lo más rápido posible, llamando la atención de todos los presentes, hasta del mismo Chris Martin, vocalista de la banda, les dedicó unas palabras: "O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos". Los usuarios en redes sociales no se quedaron con la duda e inmediatamente investigaron de quienes se trataba, y se dio a conocer que eran Andy Byron y Kristin Cabot, compañeros de trabajo que, presuntamente, estaban viviendo una aventura ya que ambos se encuentran casados con sus respectivas parejas.

Este acto hizo que Astronomer, la empresa que lideraba Byron, presentara un comunicado en el exponen su postura frente a la situación e informan el futuro de la compañía: "Astronomer está comprometido con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se ha cumplido", y adicionalmente mencionaron que "Andy Byron ha presentado su renuncia y la Junta Directiva la ha aceptado. La Junta iniciará la búsqueda de nuestro próximo Director Ejecutivo, mientras que el cofundador y Director de Producto, Pete DeJoy, continúa como Director Ejecutivo interino".

Los hechos hicieron eco incluso en el concierto de los hermanos Gallagher este domingo. A mitad de su presentación en Manchester, Liam dio unas palabras sobre este suceso: "¿Tenemos algún tortolito en casa? No se preocupen, no tenemos ninguna de esas cámaras de mierda de Coldplay". A lo que posteriormente añadió: “A nosotros no nos importa con quién estén cogiendo, jugueteando, dándose toquecitos o lo que sea. No es asunto nuestro”, lo que generó una ovación entre los fanáticos presentes.

ANDRES ADAMES

NOTICIAS CARACOL