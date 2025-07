Abucheos y aplausos: así fue la instalación de última legislatura del gobierno Petro en el Congreso

La instalación de la cuarta y última legislatura del gobierno del presidente Gustavo Petro estuvo marcada no solo por los discursos del primer mandatario y de la oposición, sino también por los mensajes de los carteles, los aplausos y hasta los abucheos de un lado y del otro en el Salón Elíptico del Congreso de la República. Entre tanto, Lidio Arturo García del Partido Liberal fue elegido como presidente del Senado, mientras que Julián David López, del partido de la U, se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes.

Todo comenzó con una guerra de carteles. Mientras la bancada del Pacto Histórico exaltaba la labor del presidente Petro durante su discurso en la plenaria, el ala derecha del recinto hacía lo propio. Sus letreros tenían mensajes críticos al mandatario y cuestionamientos al escándalo de corrupción más grande de este Gobierno: el de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La bancada del Centro Democrático también hizo sentir su voz, recordando la ausencia del senador Miguel Uribe Turbay con la frase: "Te estamos esperando Miguel".

La tensión era evidente. El primer saludo entre Efraín Cepeda y Petro marcó el rumbo de los discursos de ambos líderes del ejecutivo y el legislativo. Mientras el presidente del Senado hablaba de una descalificación sistemática por parte de Gustavo Petro, el Jefe de Estado no le dirigió una mirada. Su foco estaba centrado en los documentos de su discurso. Y mientras el Presidente hablaba, las interrupciones en la plenaria eran cada vez más constantes. "Mentiroso, mentiroso", se escuchaba.

Uno de los primeros momentos fue cuando el Presidente aseguró que Antioquia era el departamento de mayor crecimiento industrial del país, y que ese crecimiento se debía a que en su administración se ha perseguido a las cabezas de contrabando. Fue en ese instante que el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscategui, se levantó y se puso una mascara de la caricatura de 'Papá Pitufo', haciendo referencia a Diego Marín.

La guerra de carteles no cesaba, pues los aplausos y abucheos duraron cerca de dos horas, el mismo tiempo que el presidente Petro tuvo para su discurso y que después le dio paso a la oposición. El momento cúspide se dio casi al final... Después de escuchar el discurso de la representante Lina María Garrido, de Cambio Radical, la oposición la ovacionó, mientras que el Presidente y su gabinete ministerial levantaba cada uno un brazo y empuñaban la mano como señal de resistencia. En ese momento, se levantó para retirarse, y las arengas empezaron a sonar. Tal fue la tensión en ese momento, que hasta el jefe de Gabinete, Alfredo Saade buscaba otra barra para cantar. "Relección", se alcanzaba a leer en sus labios.



Las claves del discurso del presidente Petro

Ante el Congreso en pleno, el presidente Petro abordó temas políticos, sociales y económicos. Y en este ultimo punto, defendió su política durante los tres años de Gobierno. "No subí los peajes. No lo subí y aún en contra de una posición mía no subí el Diesel de los camiones que cargaban. Y repartimos tierras y comenzamos y bajamos las tasas de interés del banco de la República, si lo hicimos en contra de la junta directiva del banco de la República y que resultado tuvimos que los precios de la comida bajaron de tal manera que hoy son del orden del 4,6 por debajo de la tasa de inflación. Llegaron a ser del uno y del 2 %, cuando lo habíamos recibido en un 25 % anual", afirmó Petro.

El jefe de Estado dijo que subió el salario mínimo y criticó decisiones del Banco de la República. "La de la junta directiva, que no quiere bajar la tasa real de interés a pesar de qué este gobierno ha logrado bajar la tasa de inflación por debajo incluso de lo que tenían pensado. Bien, mientras eso suceda, no creceremos más", aseguró.

En su discurso, resaltó un aumento en las oportunidades de empresa en Antioquia, insistió en su decisión de no vender más carbón a Israel. "Está prohibido por las Naciones Unidas, lo dijo la delegada para los asuntos palestinos de la ONU, la señora Francesca Albanese, a la cual yo voy a condecorar". En materia de paz, el presidente Petro reconoció que aun hay muchas cosas que mejorar en los acercamientos con varias organizaciones criminales en medio del proceso que busca la llamada 'paz total'.



Los pronunciamientos de la oposición

Tras la intervención del Presidente, la oposición tomó la palabra. Cuatro rostros destacaron en este 20 de julio: Lina María Garrido (Cambio Radical), Paloma Valencia (Centro Democrático), Marelen Castillo (Curul Opositora) y Daniel Carvalho (Movimiento Verde Oxígeno).

Paloma Valencia fue la primera en intervenir, cuestionando el rumbo del gobierno: "Presidente Petro, usted ha gobernado con improvisación, usted ha querido dividir y ha querido sembrar el miedo y ha ido apagando la esperanza de nuestro país, pero le tengo una noticia: son millones de colombianos los que sabemos que no se rinden, no se agachan y no obedecen al caos. Colombia tiene power y se pone de pie para pelear por el futuro".

Marelen Castillo hizo un llamado a la responsabilidad, urgiendo al ejecutivo a cambiar de rumbo: "Con más de 55 cambios en el gabinete, asistimos a un gobierno sin rumbo… sin cohesión, donde cada semana se anuncian nuevos remisiones, ante este panorama… algunos nos dicen que la esperanza se ha perdido".

Lina María Garrido, quien tuvo el tercer turno, puso sobre la mesa la fractura interna del poder ejecutivo, señalando la llegada solitaria de la vicepresidenta Francia Márquez al Congreso, en contraste con la comitiva presidencial. "Usted utilizó, instrumentalizó a la vicepresidencia Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia", sentenció Garrido, asegurando que el presidente "traicionó el anhelo de millones de colombianos" que lo eligieron.

Garrido también hizo una referencia a la situación del país: "Yo veo el cuadro que usted tiene un niño de Palestina en la Casa de Nariño, señor presidente, y todos nos solidarizamos con la causa, nadie quiere que muera un niño, pero yo le voy a regalar un cuadro donde estén los niños de la Guajira, esperando agua potable, después de tres años usted no tiene nada que mostrar".

Así culminó una jornada histórica en el Congreso de la República, y no por los discursos, el informe de gestión del gobierno o los proyectos que se esperan debatir, sino por ese minuto a minuto detrás de cámaras, esa guerra de carteles, y esos abucheos y aplausos que permanecieron en la instalación de un nuevo año legislativo.

