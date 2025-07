Video | Bad Bunny tuvo curioso gesto con una fan que estaba mostrando de más en su concierto

Bad Bunny ha causado gran revuelo en su natal Puerto Rico con su residencia musical 'No Me Quiero Ir de Aquí', que se lleva a cabo en el Coliseo de Puerto Rico desde el 11 de julio hasta el 14 de septiembre de 2025. Además de convertirse en un gran factor para la economía y turismo de su país, el cantante ya enfrenta una demanda por presunto maltrato animal en medio de sus shows.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Nuevamente un concierto del puertorriqueño se hace tendencia en redes, luego de que Bad Bunny se acercara a una fan en primera fila y le acomodara el escote. El video del momento se hizo viral y ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas, algunos que consideran el acto como caballerosidad y otros que cuestionaron si fue un acto inapropiado por parte del famoso.



¿Qué hizo Bad Bunny con una fan en concierto?

Lo que se observa en las imágenes que le dan vuelta a las redes sociales es que, en medio de su más reciente presentación en el Coliseo de Puerto Rico, el cantante se percata de una fanática que está en primera fila y que tiene un escote bastante pronunciado. Mientras cantaba 'Tití me preguntó' el boricua se acerca a la barrera, donde se encuentra la mujer y le ayuda con el escote.

Parece que Bad Bunny se percata de que la mujer está muy cerca de sufrir un accidente con su vestuario, dejando a la vista de todos uno de sus senos, por lo que él intenta cubrirla. Sin embargo, en su intento de cubrir a la mujer parece que resulta descubriendo un poco más el pecho de la mujer. Ella reacciona con risas, se cubre y parece que le agradece al cantante por su gesto, mientras él se aleja para seguir con su presentación.

Publicidad

El video causó varias impresiones entre los usuarios de redes sociales, donde algunos califican de "inapropiado" el gesto del cantante. "Ella le dijo gracias"; "Él quiso ayudar y lo vieron mal"; "Ojalá no lo demande"; "No tenía que tocarla sin autorización, le pudo haber hecho señas para que ella misma se la arreglara"; "La verdad, eso se agradece"; "Ella sabía lo que estaba haciendo", se lee entre las diversas reacciones al video.

El impacto de la residencia de Bad Bunny

La residencia musical 'Most Wanted: No Me Quiero Ir de Aquí' de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico no solo ha generado expectación artística, sino que también ha significado un fuerte impulso económico y cultural para la isla. Con más de 30 fechas consecutivas agotadas, el espectáculo ha establecido un nuevo récord en la historia del recinto —superando incluso a artistas locales como Wisin y Yandel— y ha puesto nuevamente a San Juan en el mapa de los grandes destinos de entretenimiento en América Latina.

Publicidad

El impacto económico es notable. Según estimaciones del sector turístico, la residencia ha atraído a miles de visitantes de otras regiones de Puerto Rico, así como a fanáticos internacionales de Estados Unidos, América Latina y Europa. Esto ha generado un incremento en la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y el movimiento en transporte terrestre y aéreo. Además, el espectáculo ha generado empleo directo e indirecto para decenas de técnicos, músicos, diseñadores, productores, personal de seguridad, logística y trabajadores del coliseo.

A pesar de que el montaje ha sido calificado por algunos medios como una apuesta visual innovadora, con elementos teatrales y ambientación tropical, la incorporación de animales vivos ha eclipsado otros aspectos del espectáculo. PETA Latino difundió un video en su cuenta de Facebook que muestra gallinas desplazándose sobre arbustos y vegetación artificial en pleno escenario. En su mensaje, la organización criticó duramente la decisión del artista: “Un ‘baile inolvidable’ para Bad Bunny… pero una pesadilla para los animales".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL