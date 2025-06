Jhon Mario Ramírez, ídolo de Millonarios, murió sin cumplir su sueño: "Se fue con gran frustración"

Este miércoles, 18 de junio, Millonarios celebró sus 79 años de historia, una fecha que unió a la hinchada azul en torno a un mismo propósito: celebrar las victorias y rendir homenaje a sus grandes leyendas. Entre ellas, el nombre de Jhon Mario Ramírezsigue brillando con fuerza. Eterno portador de la camiseta número 10, su legado permanece intacto a casi cuatro años de su partida, y su recuerdo aún conmueve a quienes lo vieron brillar en la cancha.

El recordado futbolista y entrenador falleció el 26 de junio de 2021, víctima del COVID-19. La enfermedad no solo le arrebató la vida, sino también su mayor anhelo: convertirse en director técnico del equipo que más amó. Hoy, su ausencia sigue doliendo en el corazón de quienes lo admiraron dentro y fuera del campo.

Ramírez fue un jugador destacado de su época, al punto de ser suplente del Pibe Valderrama en la selección Colombia. Sin embargo, su carácter rebelde y frontal lo llevó a tener frecuentes roces con la prensa y los directivos.

¿Quién fue Jhon Mario Ramírez?

Creció en Cazucá en medio de difíciles condiciones económicas. Perdió a su padre siendo apenas un niño, pero nunca renunció a su sueño de ser futbolista profesional. Incluso le prometió a su madre que estudiaría con tal de que lo dejara entrenar, con la esperanza de algún día regalarle la casa que ella siempre había soñado.

Con esfuerzo y perseverancia, Jhon Mario Ramírez se convirtió en una estrella del fútbol y en una pieza clave dentro del campo de juego. “Fue un referente del fútbol bogotano y el digno exponente de un jugador de microfútbol que llega al profesionalismo y se pone la camiseta número 10 de Millonarios”, recordó el exfutbolista Bonner Mosquera en Expediente Final.

Consagración en Millonarios

Contra todo pronóstico, pidió y logró quedarse con la emblemática camiseta número 10 de Millonarios, el equipo por el que tanto luchó para hacer parte. Se ganó su lugar con talento, liderazgo y entrega, destacándose por su magia con el balón y su excepcional comprensión en el juego.

“Fue el famoso 10, el generador de fútbol, el talento. Además, el atrevido, el distinto... de esos ya no hay”, afirmó el periodista deportivo Eduardo Luis López, quien aseguró que Jhon Mario se convirtió en un verdadero ídolo del fútbol colombiano.

Su equipo del alma era Millonarios Fútbol Club. Ingresó en 1992 y permaneció en la plantilla albiazul hasta 1998, en una época en la que el club era uno de los más laureados del país, tanto que lo apodaban el Ballet Azul. En sus filas compartió cancha con figuras como Bonner Mosquera, El Gato Pérez, Ricardo Lunari, y muchos más, bajo la dirección técnica de Vladimir Popović.

Jhon Mario pasó por varios equipos del fútbol colombiano, pero uno de los episodios más comentados fue su estadía en Independiente Santa Fe. “Fue controversial por la rivalidad entre estos dos equipos, pero Santa Fe fue el equipo que le abrió las puertas a mi papá y le dijo: ‘usted todavía tiene algo que dar’”, recordó su hija, Valentina Ramírez.

En el año 2008, cuando sintió que su ciclo como futbolista había llegado a su fin, decidió hacerse a un lado para darle paso a una nueva generación de jugadores. Lo hizo con la ilusión de cumplir su gran sueño: convertirse en director técnico de su equipo, ese que le dio tantos momentos de triunfos, Millonarios.

Dura enfermedad acabó con su vida

Empezó a cumplir su sueño de la mano de Patriotas. El 10 de mayo de 2021 comenzó a trabajar en Tunja, dando inicio a una nueva etapa de su carrera que lo llenaba de ilusión. Sin embargo, una grave enfermedad truncó ese camino.

Apenas 12 días después de haber asumido el reto, comenzó a presentar fuertes síntomas gripales que marcaron el inicio de una difícil batalla. Tras realizarse las pruebas correspondientes, fue diagnosticado con COVID-19, dando paso a una lucha intensa y dolorosa contra la enfermedad.

El exfutbolista se aisló en su casa y, debido a su historial como deportista de alto rendimiento, nadie imaginó que la enfermedad se agravaría. Sin embargo, su estado de salud comenzó a deteriorarse rápidamente por complicaciones adicionales, como el Síndrome de Guillain-Barré, que atacó su sistema nervioso e inmune.

El ídolo estaba solo luchando por su vida, pues por la pandemia sus seres queridos no podían visitarlo. “Yo hablo con mi hermano y me dice ‘Vale, es que mi papá no se puede poner en pie, no puede ni siquiera sostener el celular, él se siente muy mal y voy a llevarlo a la clínica’”, recordó Valentina Ramírez.

Con cada día que pasaba, la preocupación por la salud del exfutbolista se hacía más latente. “Tuvo inmovilidad en los miembros inferiores y también en los superiores, piernas y brazos”, señaló César Guzmán, presidente de Patriotas F.C.

Según amigos y familiares, la gravedad de la enfermedad hacía temer una alta probabilidad de que Jhon Mario quedara parapléjico. A causa de las restricciones por la pandemia, su familia no podía visitarlo, por lo que enfrentó en soledad la dura batalla contra la enfermedad.

“Yo creo que él sabía que se iba a ir, se alcanzó a despedir porque en el hospital me dio las gracias por todo y dijo que me amaba”, afirmó Mateo Ramírez, hijo de Jhon Mario.

“Se fue con una gran frustración"

Un día antes de su fallecimiento, el médico alertó a la familia sobre el delicado estado de Jhon Mario y la posibilidad de que no sobreviviera. Por ello, les pidió a sus hijos y a su esposa que se despidieran de él.

El 26 de junio de 2021, el ídolo de Millonarios falleció, dejando un profundo dolor entre la hinchada, su familia y sus amigos. “Se fue con una gran frustración: no pudo ser campeón con Millonarios, desafortunadamente”, recordó John Jairo Díaz, exfutbolista y amigo cercano.

Jhon Mario Ramírez vivió 49 años intensamente, fue un hombre muy apasionado, el fútbol era su razón para vivir. Hoy, su recuerdo sigue vivo entre quienes lo vieron brillar en la cancha, lo admiraron como entrenador y lo amaron como el ídolo eterno del balón.