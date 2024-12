Influencer es acusado por sus exnovias de envenenar a sus perros: "La azotó contra el piso"

Uno de los más recientes episodios del podcast UnTalFredo se hizo viral luego de que las exnovias del creador de contenido e influencer Memo Aponte, conocido por realizar actuación de doblaje, hablaron sobre los supuestos maltratos que le ha realizado el joven a sus mascotas .

Las jóvenes que hablaron son Shadia Haddad y Mónica Rosales. Ellas comentaron cómo iniciaron su relación con el joven y dijeron que su “modus operandi” es utilizar Tinder para conocer a nuevas mujeres. Describieron su relación “como perfecta” cuando inició, pero después descubrieron que “era un narcisista”.

En el podcast abordaron temas como manipulación, amenazas, abuso psicológico y maltrato animal, por este último se hizo viral el video, el cual dura más de 1 hora y media.

¿Memo Aponte golpeaba y drogaba a sus mascotas?

Según el testimonio de Shadia, fue testigo del maltrato que sufrió una de las perritas de Memo Aponte: “Una vez veníamos regresando del cine y él tiene dos perritas, una que cuando yo lo conocí era una cachorrita, ¿sabes?, que hacen travesuras. Ese día regresamos del cine y la perrita se había comido el control de la tele. Yo entré a su casa por mis cosas y él se quedó en el coche para que me llevara a mi casa”.

Salió de nuevo de la vivienda y le comentó a Memo Aponte “‘Sora se portó mal’, y me pregunta: ‘¿qué hizo?’, y yo: ‘se comió el control’. En ese momento le cambió la cara, agarra las llaves, se mete, yo me quedé en el coche y empiezo a pegarle horrible. Esto lo hacía siempre, tanto que la perrita se hacía pipí del miedo. Me acuerdo que una vez la cogió y la azotó contra el piso, fue horrible, y se enojó conmigo”.

Añadió que, aparentemente, Memo Aponte “drogaba a sus perros, les daba gotas de marihuana. Los perros son para él un peluche. Si el perro ladra, si el perro da lata, le da un gotero entero”.

¿Qué ha dicho Memo Aponte sobre las acusaciones?

En una serie de historias de la red social Instagram apareció Memo Aponte con sus perritas. En la primera imagen salen tanto Akira como Sora y escribió el mensaje: “Mis alarmas de despertador ❤️”. Luego publicó una fotografía sonriendo frente al espejo.

En otras historias dijo: “Oigan, he recibido muchísimos mensajes preguntándome sobre cómo están mis perritas y gracias por preocuparse tanto por Aika y Sora, son mis hijas, las amo. Me preguntaban que si les doy gotas, que si les doy no sé qué y sí, les doy gotas de CBD de uso veterinario y que me recomendó mi veterinario, justamente, para que cuando me vaya tanto tiempo (porque a veces me voy a trabajar o a hacer ejercicio) estén tranquilas porque son perros muy ansiosos”.

Estas fueron las explicaciones que dio Memo Aponte sobre las gotas que les da a sus perritas - Instagram: @memoapont

Además, explicó que “les llego a dar de estas unas dos gotitas o una gotita, o también les doy estas (gotas) de las flores de Bach, son para la hiperactividad, la ansiedad, etc. Entonces, por favor tranquilos, pónganse a jalar (trabajar) y todo está bien”. Esa última frase la pronunció con una risa. Luego, publicó otros videos pronunciándole a las perritas: “Sora y Aika, les voy a pegar… pero unos besotes”.

