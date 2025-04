Preocupación por salud de Epa Colombia en la cárcel: "La alimentación no es buena"

Han pasado más de dos meses desde que Epa Colombia fue detenida por agentes del CTI en una de sus peluquerías en Bogotá. La empresaria e influenciadora bogotana fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por los hechos que protagonizó en 2019 en contra de una estación de TransMilenio y, por este motivo, permanece privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor. Su familia está preocupada por su estado de salud.

A pesar de que la defensa y familia de Epa Colombia ha pedido que la mujer tenga el beneficio de casa por cárcel , esta posibilidad se le ha negado a la empresaria. Mientras la famosa permanece en la cárcel, ha dado entrevistas en las que revela sus planes dentro del penal y las emociones que enfrenta a diario por esta situación. Afuera, su pareja Karol Samantha ha dado unas declaraciones que generan alerta por la salud de la mujer que ha bajado mucho de peso.

Salud de Epa Colombia en la cárcel empeora

Karol Samantha, pareja y mamá de la hija de Epa Colombia , ha compartido emotivos detalles sobre las veces que puede visitar a la empresaria en compañía de la pequeña Daphne Samara. Pero después de su más reciente visita, la mujer ha revelado que la salud de la empresaria se ha desgastado con el paso de los días dentro de prisión. Aunque no es algo muy grave, esperan que esto no traiga consecuencias a futuro.

La pareja de Daneidy Barrera, nombre de pila de Epa Colombia, reveló estos detalles en medio de una ronda de 'preguntas y respuestas' que hizo en sus redes sociales. Claramente, muchos de los seguidores de la mujer se preguntan por el estado físico y anímico de la empresaria. "Si hablamos anímicamente, hay días más duros que otros, estar en prisión es algo muy duro, es frustrante después de ser la empresaria más joven, exitosa, generadora de empleo, madre, pareja, hija, hermana, jefe a estar siendo señalada como criminal", dijo en un comienzo la pareja de Epa.

Pero cuando llegó el momento de hablar de la salud de Epa Colombia , Karol Samantha destacó que ha ido empeorando. "Es muy duro porque Dane después de que tuvo a Samara venía pasando por un postparto muy duro, para nadie es un secreto que la alimentación en la cárcel no es muy buena, entonces Dane se ha bajado mucho de peso. Su salud no está muy bien que digamos, pero confiamos mucho en Dios para que pueda salir pronto de allá, pueda hacerse sus chequeos médicos y pueda compartir de nuevo con Samarita, porque se ha perdido muchos momentos", concluyó.

Epa Colombia tuvo pelea en la cárcel

Esto no es lo único que ha afectado a Epa Colombia en su estadía en prisión. La empresaria también reveló en una de las entrevistas que concedió que incluso tuvo una pelea con otra reclusa . Detalló que le ha tocado mostrar su carácter cuando algunas mujeres, en medio de su tristeza, le han robado varios enseres de su celda, como el papel higiénico, la roseta, entre otros elementos.

“Me robaron las cosas. Me ha tocado pararme con muchísimas”, dijo sobre las primeras semanas en la celda. Daneidy aseguró que esta situación ocurrió más de una vez y le robaban algunos elementos de manera constante. Además de esto confesó también que tuvo problemas con una funcionaria de Derechos Humanos en la prisión que, según ella, se la “tenía montada”. Señaló que le tenía a la guardia encima, que la regañaban e insultaban, por lo que le tocó responder con firmeza: “Tu no me representas como mujer”.

