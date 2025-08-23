Tragedia en rodaje de serie Emily en París, de Netflix: integrante del equipo tuvo muerte repentina

Las grabaciones de la quinta temporada de la conocida serie de Netflix Emily en París tuvieron que detenerse por una inesperada muerte. El italiano Diego Borella, quien era asistente de dirección de la producción, tuvo un desplome repentino en la ciudad de Venecia, donde se llevaban a cabo las más recientes grabaciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos ocurrieron, acorde con información de medios locales, el pasado jueves 21 de agosto en horas de la noche. El desplome repentino de Borella ocurrió en el hotel Danieli, de la ciudad previamente mencionada, hacia las 7 p. m.

Inmediatamente se llamó al equipo de emergencias, el cual le brindo la atención requerida, pero ningún esfuerzo de los paramédicos pudo salvarle la vida al afectado. Y es que, al parecer, dicho desplome provocó la muerte casi inmediata del asistente, quien no contaba con signos vitales pasados pocos minutos desde el incidente, cuando fue atendido.



El hombre fue declarado muerto en el mismo lugar en el que se encontraba, donde se realizaba un montaje para la serie.

Publicidad

Por lo anterior, se plantea como primera hipótesis del caso que el sujeto hubiera sufrido un infarto cardiaco que le provocó la fulminante muerte. No obstante, las autoridades continúan haciendo las respectivas investigaciones para conocer, con precisión, qué ocurrió.



Quién era el asistente fallecido durante rodaje de Emily en París

Diego Borella nació en Venecia, Italia, y estudió cine y televisión en Europa y Estados Unidos. Se desempeñaba en diferentes campos de las artes, entre las que se incluían sus habilidades para la escritura y todo lo relacionado con producción audiovisual. El sujeto falleció a sus 47 años.

"Guardo muy buenos recuerdos de Diego; era un chico guapo, elegante y con mucho estilo. La última vez que nos vimos fue en una cena en París con su mejor amiga y la mía, a quien llamé el jueves: estaba devastada", dijo también Mattia Berto, un cercano suyo, citado por la revista Hola.



¿Cuál es la serie Emily en París?

Emily en París es una reconocida serie actualmente producida por la plataforma Netflix. Esta producción es protagonizada por Lily Collins y actualmente se encontraba grabando la segunda parte de la quinta temporada, que esperaba ser estrenada el 18 de diciembre entrante.

Publicidad

People confirmó la noticia, citando a un portavoz de Paramount TV Studios: “Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily en Paris. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo en este momento increíblemente difícil", dijo.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL