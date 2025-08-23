Cantante en TransMilenio revela cuánto gana en cinco horas de trabajo y sorprende con la cifra

Recientemente, se hizo viral un video en redes sociales en el que un joven reveló cuánto ganaba trabajando en TransMilenio. La publicación desató todo tipo de reacciones y comentarios, pues muchos se llevaron una gran sorpresa con la cifra.

Si bien el transporte público en Bogotá no solo moviliza a miles de personas a diario, también se ha convertido en una oportunidad de trabajo informal para muchos, quienes encuentran allí una manera de llevar el sustento a sus familias.

El joven Jorge Andrés, conocido en redes sociales como ‘Georgito_000’, se volvió tendencia luego de publicar un video mostrando lo que ganaba en un día cantando dentro del sistema TransMilenio. Con un tono espontáneo y directo, compartió los detalles de su actividad, algo que llamó la atención de miles de usuarios.



Su relato despertó curiosidad porque puso sobre la mesa un tema del que pocos hablan abiertamente: los ingresos de quienes desempeñan oficios informales en el transporte público. Muchos internautas destacaron el esfuerzo del joven, quien aseguró que su intención es entregarle lo recolectado a su madre para ayudar con los gastos del hogar.

Asimismo, el joven reconoció que su trabajo no es nada fácil; por ello, se muestra agradecido con todas las personas que a diario le colaboran, ya sea con una moneda, un billete o incluso con una sonrisa.

El video en TikTok, que ya acumula miles de reacciones, muestra cómo es un día de trabajo de cinco horas en TransMilenio. Además, el joven contó que también canta en restaurantes para poder llevar un ingreso extra a su casa.



¿Cuánto gana el joven trabajando en TransMilenio?

En el video, el joven mostró que sale de su casa a las 10:48 de la mañana con su guitarra en mano y una actitud de agradecimiento. Después de cada una de sus presentaciones, registraba y contaba el dinero que los ciudadanos le habían aportado.

Al finalizar su jornada de cinco horas y de regreso a casa, Jorge Andrés mostró lo que había ganado en el día. Tras organizar el dinero, contó que logró reunir $60.000 en billetes y $64.500 en monedas.

“¡Agradecidos, muchachos! Gracias por el apoyo y a las personas que, día a día, me están colaborando. Hoy tuve un total de 124.500 pesos”, dijo. Y agregó: “¡Estoy muy feliz, muchachos! Esa plata se la voy a dar a mi mamá, para ayudar aquí en la casa”.

La cifra sorprendió a muchos internautas, quienes no duraron en comentar la publicación, que suma más de 700.000 visualizaciones. “Al mes serían $3.800.000", ”Respeto, admiración y buena energía”, “Un billete de diez, que es común para nosotros, para el parcero es una bendición”, “Y yo en 12 horas me hago 50.000 pesos”, “Todas las bendiciones que le das a tu mamá te llegan multiplicadas”, “Este muchacho es un ejemplo para todos”, se lee en algunos comentarios.

No obstante, el joven también habló del cansancio que generan sus jornadas, aunque resaltó la disciplina con la que cada día busca dar lo mejor de sí para apoyar a su familia.

Si bien el video tuvo gran repercusión en redes, también abrió un debate sobre el uso del transporte público como escenario de trabajo informal y sobre cómo muchos, con ingenio y esfuerzo, buscan generar oportunidades.