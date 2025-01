Restaurante cobra más de 500 mil pesos para evitar que sus clientes pongan piña en sus pizzas

Un restaurante del Reino Unido ha lanzado una condición en su menú que reavivó la antigua batalla sobre si la piña debe incluirse en la pizza, cobrando £100 (525 mil pesos colombianos) a cualquier "monstruo" que la quiera como aderezo.

Lupa Pizza en Norwich, al este de Inglaterra, suele cobrar alrededor de £12, lo equivalente a 62 mil pesos colombianos, por una de sus comidas. Pero los amantes de la piña ahora se enfrentarán a una factura de £100 si quieren que les entreguen la polémica fruta en su pizza.

La pizza está disponible en el menú Deliveroo del restaurante, junto con la leyenda: "Sí, por £100 puedes tenerla. Pide también champán. ¡Adelante, monstruo!".

"Detesto absolutamente la piña en una pizza", dijo el copropietario Francis Woolf al Norwich Evening News, a modo de explicación.

La medida renovó las hostilidades en la disputa de larga data, y el exministro de Finanzas del Reino Unido, Ed Balls, incluso llegó a opinar que la piña en la pizza era espantosa.

Aunque hasta ahora la disputa se ha mantenido verbal, el restaurante escribió en Facebook el miércoles que "¡esperamos una afluencia de activistas a favor y en contra de la piña votando con los pies y la billetera! Pequeña pelea en la calle. Todo televisado".

Sus seguidores en redes sociales no han tardado en responderles. Aunque tienen a algunos de su lado, muchos de los amantes de este aditivo frutal han salido en defensa de esta combinación.

"¡La pizza de jamón y piña es genial! Puede que lo odies y no quieras venderlo, pero al hacerlo estás rechazando clientes, en mi opinión", "evitaré este lugar a propósito, ya que su propietario tiene muy poco espacio y no quiere atender lo que quieren los clientes. £100 por una pizza es ridículo y solo demuestra que están felices de estafar a los clientes", y "¡Un robo! El hecho de que no te guste no significa que quienes sí lo hagan serán penalizados", comentaron sus seguidores.

Al comercio no pareció afectarle las críticas, puesto que publicaron una fotografía de una piña destruida sobre una mesa.

¿Cómo nació la pizza con piña?

De acuerdo con la BBC, la pizza con piña es una creación del griego Sam Panopoulosm quien en 1954 emigró a Canadá, donde acabó dirigiendo varios restaurantes.

Casi sin pensarlo, un día, en compañía de sus hermanos, hicieron la particular combinación. "Se la echamos (la piña) solo por el gusto de hacerlo, y para ver a qué sabía. Éramos jóvenes y hacíamos muchos experimentos", confesó Panapoulosm al informativo.

Aunque el creador de este peculiar sabor falleció hace unos años, su legado en el mundo culinario sigue causando amores y odios.

