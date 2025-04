Rubby Pérez adelantó su presentación en Jet Set: estaba agendada para el 14 de abril

Este jueves 10 de abril se lleva a cabo en las instalaciones del Teatro Nacional Eduardo Brito, en República Dominicana, el funeral del cantante Rubby Pérez , quien falleció el pasado 8 de abril, luego de que el techo de la discoteca Jet Set cayera sobre él y todos los presentes en el evento. Hasta el momento, la cifra de víctimas mortales por esta tragedia es de 218, causando un luto general en el país caribeño.

Además de la tristeza que ha causado la muerte de todas estas personas, también generan impacto las historias de los sobrevivientes, aquellos que lograron salir ilesos luego del desplome del techo. Entre ellos ha conmovido especialmente a la prensa el testimonio de Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, quien reveló que su padre salvó su vida instantes antes de lo que ocurrió y ahora contó nuevos detalles sorprendentes sobre el cantante.



¿Por qué Rubby Pérez adelantó su presentación en Jet Set?

Zulinka Pérez habló con el programa Hoy Día durante el funeral de su padre y detalló que la presentación de Rubby Pérez y su orquesta en Jet Set no estaba programada para el 7 de abril. La mujer que era corista en la agrupación de su padre, contó que días antes, Rubby Pérez tomó una decisión que cambió su destino. "Nosotros estábamos [programados] para el 14 de abril, nosotros íbamos a tocar en Jet Set el lunes 14 abril".

La hija del intérprete de 'Volveré' señaló que el cantante quiso mover la presentación para el 7 de abril con la intención de viajar a Houston antes, pues extrañaba a su novia. "Como él tiene a su novia en Houston, que ella está devastada, papi me dijo: 'yo voy a mover el viaje a Houston' y yo le pregunté por el show en Jet Set. 'Yo mandé a tumbar esa vaina, yo me quiero ir a Houston, quiero estar con Leidy'".

Finalmente, el show de Rubby Pérez y su orquesta no fue cancelado, sino adelantado para el 7 de abril. Según ha detallado Zulinka desde que la tragedia ocurrió, los músicos y el cantante subieron al escenario de Jet Set a la madrugada del 8 de abril y tan solo llevaban media hora sobre el escenario cuando la estructura colapsó. "Llevábamos media hora en el escenario. No dio tiempo de nada", recalcó.



Rubby Pérez estaba planeando su retiro de los escenarios

Además, la hija del cantante conocido como 'la voz más alta del merengue' también reveló que una semanas antes de esta tragedia, su padre le había anunciado que estaba planeando retirarse de los escenarios. Zulinka detalló que Rubby Pérez le pidió a ella que armara un grupo aparte con sus músicos para que siguieran su legado musical cuando él ya no quisiera presentarse más.

Publicidad

"Me dijo: 'ármate un grupo con Miguel, mi esposo, has un grupo porque ya yo me voy a retirar, voy a ir tocando cada vez menos, ya estoy cansado y quiero estar tranquilo. Ya yo tengo con qué comer. Entonces hagan un grupo y le van a poner este nombre 'Los hijos de Rubby'", confesó la mujer que durante años ha trabajado de la mano con su padre, interpretando sus canciones y haciéndole los coros.

Zulinka concluyó que, en honor a su padre, este grupo va a ser una realidad como si fuera el último deseo de Rubby Pérez . Sin embargo, recalcó que "ahora mismo yo no me siento preparada, pero incluso estaba pensando que, si la gente acepta, yo cubro todas las actividades que papi tenía programadas. Yo no tengo problema porque él me dijo eso y mi esposo y yo lo estábamos armando y la gente nos estaba apoyando".

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co