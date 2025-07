¿Falla en la carretera? La nueva hipótesis que surge en la investigación de accidente de Diogo Jota

A una semana del accidente del futbolista portugués Diogo Jota en la autovía A-52 en Cernadilla (Zamora), en España, aún se hablan de distintas hipótesis de lo que ocurrió, a pesar de que la Guardia Civil española dio su reporte oficial de los hechos. El siniestro, en el cual el jugador del Liverpool y su hermano André resultaron totalmente calcinados, ha enlutado al mundo del fútbol, y más aún porque Jota se había casado 11 días antes con quien fue su pareja por los últimos 13 años y es la madre de sus tres hijos, Rute Cardoso.

“Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria). Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la Diputación Provincial de Zamora). El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación. Tenían 28 y 26 años. DEP”, aseguró la Diputación Provincial de Zamora en un comunicado el 3 de julio, día del siniestro.

Ese mismo día, la principal hipótesis de las autoridades fue que al Lamborgini en el que transitaban, en el cual el jugador iba conduciendo, sufrió el reventón de uno de sus neumáticos, lo cual provocó que, al parecer, Jota perdiera el control del automóvil, saliéndose de la vía y chocándose, como se ve en imágenes compartidas en distintas redes sociales.

Sin embargo, días después se dijo que el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, el cual se encarga de elaborar el informe pericial sobre el accidente, indicó que todo apunta a un posible exceso de velocidad, según han informado a EFE fuentes de la investigación. Se están estudiando también las marcas dejadas por la banda de rodadura de uno de los neumáticos.



La nueva hipótesis que surge en el caso de Diogo Jota

Un nuevo testimonio se ha revelado en las últimas horas, y sería clave para establecer qué sucedió. Se trata de José Azevedo, el conductor de un camión que iba pasando por la zona y quien sería la persona que grabó el accidente. Medios portugueses han compartido un video en el que el hombre se defiende, pues ha recibido críticas por no haber ayudado al futbolista de 28 años.

"Lo grabé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia muy tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabían quién estaba dentro", aseguró, y mencionó que no cree en la hipótesis de las autoridades, ya que dice que esa vía es oscura y, según él, peligrosa.

"La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban super tranquilos. Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera y he visto verdaderas barbaridades de otros coches. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Mi más sentido pésame a la familia".



Las otras hipótesis explicadas por un experto

El experto en seguridad vial y presidente de la Asociación de Auditores de Seguridad Vial (Asevi), Javier López Delgado, explicó en entrevista con el medio español La Opinión de Zamora que, de hecho, una de las causas del accidente pudo haber sido la superficie de la vía, ya que en las imágenes del lugar del accidente "se ve muy claramente que tenía muchos errores" que podrían tener efecto en la adherencia del neumático al asfalto. En este mismo punto, días antes se había presentado otro siniestro en el cual una persona resultó lesionada. "Puede ser una casualidad, pero creo poco en las casualidades, cuando en un mismo kilómetro hay dos salidas de la calzada algo pasa", indicó.

Sin embargo, también cree que la velocidad pudo haber incidido, pues es "muy claro que era muy alta por las huellas de frenada que hay" y algunos testimonios de quienes vieron el vehículo. El experto también cree que un factor determinante pudo haber sido la barrera de seguridad ubicada entre ambos carriles de la vía, la cual "actuó como un obstáculo" debido a que la longitud de la barrera y el ángulo de incidencia no serían los correctos.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

