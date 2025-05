Sebastián Yatra se coló en la boda de unos fans y así fue su reacción: "Yo me desmayo"

El sueño de muchas personas es tener a su artista favorito cantando en su boda y Sebastián Yatra le cumplió ese deseo a una pareja de fanáticos. A través de un conmovedor video el artista colombiano compartió en sus redes sociales la sorpresa que decidió darle a esta pareja, luego de conocer su historia de amor, marcada con una de sus canciones.

Yatra demostró que no solo conquista corazones sobre el escenario o en un festival multitudinario, sino también en un evento mucho más íntimo y emotivo: la boda de dos fanáticos suyos. "Me llegó un mensaje con una historia de amor y esto fue lo que pasó", escribió el cantante en la descripción de la publicación.

Sebastián Yatra sorprendió a sus fanáticos en su boda

Con ayuda de los organizadores del evento y amigos cercanos a la pareja, Yatra llegó en secreto y apareció justo cuando los novios se preparaban para dar el 'sí, acepto'. El cantante tuvo que ingresar a la celebración por una ventana, subiendo una escalera, tomó la guitarra y se preparó para sorprender a la feliz pareja, quienes quedaron atónitos al verlo frente a ellos.

"Juan, por ahí me contaron que esta canción fue con la que le preguntaste a Ale si quería pasar la vida contigo, así que vine a cantárselas", expresóSebastián Yatra y procedió a interpretar con la guitarra el tema 'Quererte bonito' que interpreta junto a la venezolana Elena Rose. Lo más bonito del momento es que, mientras el artista interpretaba el tema, la pareja se miraba a los ojos y el novio le cantaba también la canción a la novia.

"Divino, Sebas"; "Los novios cantándosela uno al otro"; "Morí y no es mi boda"; "Más lindo subiendo la escalera estilo Romeo"; "Hoy conocí la envidia"; "Dios mío que dicha, yo me desmayo"; "Me encanta Sebastián, esa humildad con que hace todo"; "Qué lindo todo lo que estás haciendo, tan sencillo y auténtico"; "Eres un encanto", fueron algunas de las reacciones que los seguidores de Yatra dejaron en el video del momento.

Esta no es la primera vez que Yatra sorprende a sus fans

Sebastián Yatra se ha consolidado como uno de los artistas pop más importantes de Latinoamérica. Pero también se ha hecho reconocido por su cercanía con los fans y por protagonizar este tipo de gestos espontáneos que lo alejan del estereotipo de la estrella inalcanzable.

No es la primera vez que Yatra sorprende a sus fans con apariciones inesperadas. En 2022, el cantante hizo una visita sorpresa a una escuela en Argentina donde los alumnos habían preparado un número musical con una de sus canciones. También ha hecho serenatas improvisadas en hospitales y en eventos benéficos que lo acercan muchos más a sus seguidores.

Actualmente el colombiano está promocionando su nuevo álbum 'Milagro', del que ha señalado en diversas entrevistas que tiene un tono más introspectivo, mezclando pop melódico con sonidos latinos tradicionales.

