Sebastián Yatra confesó que se hizo retoque estético: "La gente le pone mucho tabú"

Sebastián Yatra es un reconocido cantante colombiano y considerado por muchos como uno de los más guapos de la industria. Recientemente, el artista reveló que se sometió a un tratamiento estético para tratar un tema que le preocupaba en su apariencia.

¿Qué retoque estético se hizo Sebastián Yatra?

En una entrevista con Los 40 principales en España, Sebastián Yatra habló de varias cosas en su vida profesional y personal, entre ellas, la importancia de su apariencia física. El cantante confesó que en el 2023 se sometió a un tratamiento estético.

Yatra se realizó un injerto capilar, tratamiento que recientemente también se hizo la empresaria bogotana Epa Colombia . El artista colombiano habló con total naturalidad sobre el tema e indicó que en su familia los hombres suelen enfrentar la calvicie desde muy jóvenes, lo que lo llevó a tomar esa decisión.

"La gente le pone mucho tabú a esas cosas, pero mi papá es calvo, se tiene que decir. Y mi abuelo del lado materno, que es donde viene la calvicie, era calvo, le llegaba el pelo hasta aquí", dijo el cantante señalando la parte alta de su cabeza.

De acuerdo con el cantante, pensando en este tema y al empezar a notar algunas señales en su cuero cabelludo, decidió consultar por algún tratamiento efectivo. "Yo ya tenía el pelo con la línea de pelo muy alta, entonces me contaron de un doctor increíble en Madrid y fui el año pasado donde él y me puso pelito por acá. Ahora me toca ir a las consultas para que vean que todo está bien... un injerto para toda la vida".

¿Sebastián Yatra tiene otros retoques estéticos?

En el mismo espacio, el cantante colombiano confesó que este no ha sido el único retoque que se ha realizado a lo largo de su vida. El intérprete de 'Tacones rojos' detalló también que se realizó un cambio en sus orejas.

Con la misma naturalidad contó que "yo tenía las orejas muy salidas, parce, entonces me las pegué un poquito". A lo que hizo referencia Sebastián Yatra es a que se hizo una otoplastia, que consiste en un procedimiento para hacer menos prominentes las orejas.

En los comentarios de esa entrevista, muchas personas coincidieron con Sebastián Yatra en que los retoques estéticos no deberían ser un tema tabú para la sociedad y felicitaron al cantante por hablar sin problema de ellos.

"Haces muy bien, guapo", "Hasta calvo se vería hermoso", "Se ve muy bien realizado el tratamiento", "Me encanta que se hable con naturalidad de eso", "Es que él es hermoso", "Me parece bien, es su pelo y hace con él lo que le de la gana", se lee en las reacciones.