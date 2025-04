Valka y Westcol confirman que ya no están juntos: ¿por qué terminaron?

Westcol una vez más está soltero. A través de redes sociales se ha confirmado que el famoso streamer colombiano ya no está junto a Valka, la exnovia con la que había regresado luego de terminar su relación con Aída Victoria Merlano. La pareja hizo una última aparición pública en la The Juanpis Live Show" type="text/html" data-cms-ai="0">entrevista que el famoso concedió en The Juanpis Live Show y ahora ambos han confirmado que decidieron terminar.

Valka confirmó que terminó con Westcol

Valeria García, más conocida en la industria musical y en las redes sociales como Valka, confirmó en una entrevista con Dímelo King que decidió terminar su relación con Westcol. La también cantante detalló que esta decisión no fue tomada por problemas con el streamer, pero que sí quiso priorizar su proyecto personal y por este motivo prefirió estar soltera.

La famosa que participará en La Reina del Flow 3 aseguró que "es un momento de mi vida un poco difícil, no te puedo mentir. En cuanto al amor, decidí terminar mi relación que es algo que para mí es muy complejo porque como te decía, amo amar y me encanta estar en relación, en pareja". Valka también detalló que "no estoy afanada en buscar una relación, quiero enfocarme en mí, mis sueños, mi música. En el momento en que Dios me mandé una nueva persona a mi vida, que sea una persona que comparta mi arte y lo que yo hago".

Valka aclaró que "no dejé mi relación por falta de amor, sino porque siento que era el momento de elegirme a mí también y amarme a mí". La cantante destacó a lo largo de la entrevista varios aspectos de su vida personal y profesional, pero el momento en el que el presentador le hizo preguntas sobre la parte amorosa ella develó que estaba soltera y causó revuelo en las redes sociales con sus declaraciones.

La famosa destacó que "es la primera vez que lo estoy haciendo público". Además, sobre Westcol mencionó que "siempre la voy a desear lo mejor a Luis y desear que sea súper feliz. Que siga cumpliendo sus sueños, es una persona que admiro demasiado". Sobre su relación amorosa se sabe que los dos empezaron a salir desde hace varios años, luego terminaron su relación y cada uno siguió su camino; sin embargo, cuando Westcol terminó con Aída Victoria Merlano decidió buscar nuevamente a Valka y retomaron su romance .

¿Qué dijo Westcol?

Luego de las declaraciones de Valka, Westcol también se pronunció en su cuenta oficial de X. El streamer resaltó que no iba a hablar al respecto y hasta mostró que decidió hacerse un corte de cabello para cerrar este ciclo de su vida. "La verdad no quería anunciar que estoy soltero por qué no quería darle explicaciones a nadie, pero ya lo dijeron en entrevista y todo así que ya saben. Estoy soltero nuevamente, no pienso dar explicaciones a nadie de mi vida personal y tampoco pienso hablar en stream sobre eso".

Westcol se pronunció tras declaraciones de Valka - Fotos: @WestCOL

¿Declaraciones de Westcol en entrevista con Juanpis serían las causantes?

Luego de que la noticia de la separación de Valka y Westcol se hiciera pública tan solo unos días después de que el streamer estuviera en vivo con Juanpis González, algunos creen que las palabras que dijo Westcol sobre su entonces novia en el programa serían las responsables de esta separación.

En medio del programa de entrevistas en vivo, Westcol aseguró que él es un hombre "de verdad" porque "curó" a Valka de su homosexualidad. "Cuando yo la conocí ella llevaba dos años en una relación con una mujer y yo dije '¿qué es esto?'. Para mí un hombre real mínimo tiene que haber traído a una lesbiana a este equipo. La curé porque imagínese donde todas las mujeres se vayan y ¿qué hacemos nosotros?", señaló y luego aseguró que para las mujeres es "imposible" vivir sin hombres.

