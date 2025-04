Westcol vuelve a estar en polémica por nombre de un plato en su restaurante: "La perreirana"

Una vez más el streamer colombiano Westcol , cuyo nombre real es Luis Villa, está protagonizando una polémica por comentarios desafortunados sobre una ciudad de Colombia. En esta ocasión, aunque no fue directamente el famoso el que lo dijo, las críticas llegan a él porque todo sucedió por un video publicitario para uno de sus restaurantes en Pereira, Risaralda.

¿Por qué están criticando a Westcol?

La polémica en redes sociales inició por un video que se publicó en el perfil de 'Fuego Burguer', un restaurante de comida rápida propiedad del streamer. La publicación se hizo para anunciar la apertura de un nuevo establecimiento en la ciudad de Pereira, pero el nombre y descripción de una de las hamburguesas del lugar recibió muchas críticas por parte de los habitantes de la ciudad.

"¿Cómo se llamaría y qué tendría, qué le pondrían para que la gente se la coma?", pregunta una mujer en el video haciendo referencia a la hamburguesa con la que convencerían a las personas de comer en su establecimiento. Ante esta pregunta, el hombre del video señala que "la hamburguesa se llamaría ‘La perreirana’ y tendría una doble carne bien jugosa y claramente iría con a salchicha bien adentro".

El video generó gran indignación entre los usuarios de las redes sociales, quienes empezaron a reclamarle a Westcol por las palabras utilizadas que, según ellos, son una falta de respeto a su ciudad. Ante la ola de indignación, el video fue eliminado del perfil del restaurante, pero la indignación de los internautas continúa contra el streamer que anteriormente ya ha enfrentado polémicas por comentarios inapropiados contra poblaciones y ciudades del país.

Congresista denuncia amenazas de la comunidad de Westcol

Dentro de las críticas que recibe Westcol por esta situación está la de la representante a la Cámara, Carolina Giraldo Botero. La mujer pereirana publicó un video en sus redes sociales exigiendo respeto por su ciudad y por las mujeres de la misma, recordando que ya en ocasiones anteriores el famoso ha sido sancionado por sus comentarios fuera de tono y que atacan a minorías.

"Westcol ¡Respete a las pereiranas! No podemos seguir normalizando este tipo de contenidos que ofenden y degradan a las mujeres", escribió la congresista en la descripción del video que hizo criticando y cuestionando la publicidad del restaurante del streamer. En otras publicaciones la mujer ha insistido en que "las pereiranas no somos un estereotipo, no somos 'las perreiranas', somos mujeres valientes, trabajadoras y que aportamos".

Aunque la congresista ha recibido el apoyo de muchos pereiranos que celebran que alguien le haga frente a los comentarios desafortunados que se hacen sobre su ciudad en un contenido de Luis Villa, más conocido como Westcol , Giraldo también ha denunciado que a causa de su publicación empezó a recibir amenazas. "Después de mi video exigiendo respeto hacia las pereiranas por publicidad ofensiva de un restaurante del influencer Westcol, he empezado a recibir amenazas y comentarios machistas".

La congresista pereirana Carolina Giraldo detalló que está recibiendo ataques desde diferente perfiles en las redes sociales, en algunos de los que aparece la foto de Westcol, donde la están calificando de "prostituta" y hasta le han enviado fotos con armas de fuego en la mano. "Mi mensaje como mujer pereirana es claro: no vamos a permitir que se sigan utilizando nuestros cuerpos, nuestra identidad como herramientas de burla o estrategias publicitarias . No somos un chiste. Llamar a una hamburguesa 'La Perreirana' no es publicidad creativa, es una agresión directa contra las mujeres de mi ciudad", resaltó.

