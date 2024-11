Álvaro Uribe le respondió a la hija del presidente Petro, quien lo elogió por su liderazgo

Luego de que el Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, elogiara en una entrevista con Los Informantes algunas cualidades del exmandatario Álvaro Uribe, este le respondió en una publicación en su cuenta de la red social X.

>>> Habla Andrea Petro, hija del presidente: “Él dirige al país a través de Twitter, déjenlo”

La hija del presidente Petro fue enfática en señalar que, pese a que Álvaro Uribe representa una vertiente política distinta a la de su padre, le destaca que es “un verdadero líder”.

“Yo respeto mucho a Uribe. Es un verdadero político, es un verdadero líder y es una persona inteligente”, fueron las palabras con las que Andrea Petro definió a quien fuera presidente de Colombia entre los años 2002-2010.

Publicidad

Para la joven, tanto la derecha, liderada por Uribe, como la izquierda, representada por su papá, “tienen cosas buenas”. Según dijo, una conversación entre Álvaro Uribe y Gustavo es “super mega interesante, no hay conflicto” y “es productivo poner a dos personas con opiniones diversas” a hablar.

>>> El ‘milagro de Armero’: la historia no contada de la bebé que nació en el lodo

Álvaro Uribe y Gustavo Petro se han reunido en dos ocasiones

Publicidad

Las “generosas” palabras de Andrea Petro

Ante estas declaraciones, el expresidente Álvaro Uribe no dudó en reaccionar y, a través de redes sociales, le agradeció y aprovechó para hacer un llamado a respetar las ideas de los demás.

"Debo agradecer las generosas palabras de Andrea Petro. El ideal es una democracia con opciones diferentes y búsqueda de aproximaciones. Cuando la diferencia de las ideas no sea conciliable, no se debería pasar a la polarización de agresividad personal. Las palabras de Andrea me profundizan esa reflexión que tanto quisiera cumplir", fue lo que escribió Uribe en su cuenta de X.

>>> Equipo de Los Informantes quedó en medio de la guerra por el control de la mina de Buriticá

Sin embargo, las reacciones a este comentario no se hicieron esperar y varios seguidores del exmandatario le dijeron que “no se dejara llevar”, mientras en la otra orilla también fueron varios los usuarios de redes que no estuvieron de acuerdo con lo dicho por la hija del presidente Petro.

Publicidad

En la entrevista con Los Informantes, Andrea Petro también enfatizó en que su padre respeta mucho las posiciones políticas de su familia.

“Hay algo que le respeto mucho a mi papá es que él nunca nos ha impuesto sus ideologías, nunca nos ha dicho ‘es que la izquierda es mejor que...’, nunca”, aseguró Andrea Petro.

Publicidad

Las reuniones de Uribe y Petro



El exmandatario Álvaro Uribe y el actual jefe de Estado se ha reunido en dos ocasiones desde que Petro llegó al poder y, aunque los encuentros han sido en privado, se sabe que en ellos cada uno ha expuesto sus puntos de vista sobre temas como la reforma a la salud y la laboral y las negociaciones de paz.

Más allá de estas reuniones, se han enfrentado constantemente vía redes sociales y declaraciones públicas por los desacuerdos en sus políticas.

Vea aquí la entrevista completa de Andrea Petro en Los Informantes: