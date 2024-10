Sin estufa a gas: así es el apartamento descarbonizado de la ministra Susana Muhamad

Susana Muhamad es la anfitriona de la COP16, el evento ambiental más importante del mundo. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible sabe que esta es una oportunidad maravillosa para que el mundo sepa que Colombia es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo. Los Informantes habló con una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro y reveló cómo alinea su vida privada con sus convicciones ambientales.

Muhamad, quien es descendiente de palestinos, vive acorde a lo que cree: decidió no tener hijos, jamás usa tacones y le gusta el debate.

Desde muy joven tiene conciencia ambiental y trata de reducir sus emisiones de carbono.

Susana Muhamad, presidenta de la COP16

“Me movía en bicicleta permanentemente, creo que en este trajín de ministra he perdido un poco esa disciplina y ahora pues tengo que estar con ese esquema de seguridad en la camioneta, pero no me gusta estar en un carro”, aseguró la ambientalista que - dice - prefiere usar el transporte público o una bicicleta.

Movida por el cuidado del medio ambiente, la ministra Susana Muhamad prefiere movilizarse en bicicleta Foto: Los Informantes

Apartamento descarbonizado de la ministra de Ambiente

Susana Muhamad vive con su esposo en el barrio La Soledad, cerca del centro de Bogotá. Aunque es reservada con su vida privada, le contó a Los Informantes sobre su apartamento descarbonizado.

“Decidimos también comprar un apartamento de segunda que pudiéramos renovar, remodelar, utilizamos materiales reciclados. Por ejemplo, se mandaron a hacer muebles con madera reciclada”, señaló la ministra.

Además, su vivienda es acorde a sus convicciones, está descarbonizada. “¿Eso qué implica? No tenemos calentador de gas, no tenemos estufa de gas, nos pasamos a electricidad totalmente, los detergentes de la casa son ecológicos”, aseguró.

¿Qué es la COP16?

Del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024 Cali es la sede del evento planetario en materia ambiental: la COP 16. La reunión de Naciones Unidas para analizar la destrucción global de la biodiversidad y tomar medidas urgentes.

“Si logramos que todos los sectores de la sociedad y todo el gobierno internalicen por qué es importante proteger y hacer uso sostenible de la biodiversidad y no solo porque es importante ética y ambientalmente, sino porque es una oportunidad económica para el país que nos puede dar un renglón de bienestar hacia el futuro”, señaló la ministra sobre el primer objetivo de esta traer este importante evento en Colombia.

Representantes de 196 países se juntarán en la capital del Valle. Por primera vez, Colombia es sede de esta cumbre, algo así como el Mundial del medio ambiente que se realiza cada dos años y la ministra Susana Muhamad fue la artífice de la designación, tal vez el evento de negociación internacional más importante que haya realizado el país en su historia.