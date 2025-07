Sebastián Villalobos contó que mujer que disparó al aire en Bogotá es su vecina: "Es indignante"

Habitantes de Bogotá están indignados ante el video viral que muestra a una mujer disparando al aire desde el balcón de un apartamento, en un conjunto cerrado en el norte de la ciudad. Mientras se espera que las autoridades logren alguna sanción contra la mujer, muchas personas se han pronunciado sobre el riesgo que implica realizar este tipo de acciones y que debería ser detenida por la Policía.

Además de las autoridades y el mismo alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció en sus redes sociales Sebastián Villalobos, creador de contenido colombiano que hace dos meses se convirtió en padre. El famoso contó a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram que es vecino de la mujer en cuestión y que, desafortunadamente, esta no es la primera vez que realiza disparos indiscriminados desde el balcón del apartamento.



¿Qué dijo Sebastián Villalobos sobre mujer que disparó en Bogotá?

"Pensábamos que era pólvora", reveló Villalobos en sus redes sociales, señalando que ya anteriormente él y su pareja se han asustado por el sonido de disparos en el conjunto residencial. A través de sus historias, el famoso pidió apoyo de las autoridades, recalcando que esta sería una acción repetitiva por parte de su vecina y que tiene preocupados y angustiados a todos los habitantes del lugar.

Sebastián Villalobos reaccionó en las redes sociales al ver que el video de su vecina era viral. "Ustedes ya lo vieron con sus propios ojos, yo no me estoy inventando nada. Esto ya ha pasado varias veces, pensábamos que era pólvora lo que sonaba, pero pues ya nos dimos cuenta que no es pólvora. La verdad esto es indignante porque se puede ver el estado en el que está esta señora, no está en sus cinco sentidos".

El creador de contenido resaltó que, aunque en el video se observa que la mujer dispara al aire, igualmente le parece una irresponsabilidad este accionar. "¿Y si no llega a ser al cielo sino al lado o al otro lado y nos llega a impactar a cualquiera de nosotros. No quiero estar en la tranquilidad de mi casa, esperando a que en cualquier momento pueda entrar una bala por cualquier lugar". Finalmente, pidió ayuda a la Policía Metropolitana de Bogotá para que interviniera en esta situación.

Minutos después de publicar la historia el famoso bumangués decidió eliminar el contenido y publicó otra historia señalando que esperaba que las autoridades se hicieran cargo y no seguir temiendo por esta situación. "Eliminé la historia de la señora porque el caso ya es viral y el que la tiene cerca soy yo, entonces pues ajá, mejor la seguridad", escribió.

¿Qué se sabe sobre la señora que disparó al aire?

En un video que se viralizó en redes sociales, se ve que la mujer, que tenía puesto una camisa blanca y un pantalón negro, disparó el arma en aparente estado de embriaguez. Los hechos, de acuerdo con la denuncia ciudadana, sucedieron un conjunto llamado Nilo. "Me veo divina disparando el arma (...) vengan y les enseño un arma y la disparan", se escucha gritar a la señora mientras se ríe y baila.

El teniente Coronel Ricardo Chaves, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Nº 1 (E), señaló al respeto que: "El personal policial es atendido por una mujer, quien en aparente estado de alicoramiento les manifiesta a las personas que no va a permitir entrar en el inmueble (...) Minutos después, nuevamente es requerida la zona de atención en este punto debido a los escándalos que se estarían provocando allí, también de gritos y de alguna música a alto volumen. Nuevamente la zona de atención se acerca al inmueble, y es atendida por una persona diferente, manifestando que las personas ya se habían retirado a dormir".

El uniformado aseguró que, una vez el video del disparo se viralizó y causó el rechazo de la ciudadanía por el peligro que implicaba para los vecinos, el comandante del CAI ubicado en Suba que atendió el suceso volvió al conjunto, pero las personas ya no se encontraban en el inmueble. Añadió que ya "se está iniciando una acción legal" ante la inspección de la localidad y se están haciendo las investigaciones correspondientes sobre lo que sucedió.

