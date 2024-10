Los Informantes: el vuelo del cóndor, la presidenta de la COP16 y Luisa Agudelo

Como todos los domingos, tres grandes historias en Los Informantes : el cóndor de los Andes, que ha pasado de ser un símbolo nacional a una especie en peligro de extinción, la importancia de la cumbre conocida como el ‘mundial del medio ambiente’, en palabras de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad y la Mariposa del fútbol colombiano, Luisa Agudelo, quien con su talento seguirá brillando en el Mundial Sub-17.

>>>El cóndor de los Andes al borde de la extinción: una lucha por su supervivencia

El cóndor de los Andes, además de ser el símbolo nacional de Colombia, es el ave más grande del planeta. Sin embargo, está cada vez más amenazado. Un grupo de biólogos y campesinos en el Páramo del Almorzadero, en Santander, se ha unido con una misión: salvar al cóndor.

“Acá es una zona muy buena para avistar cóndores. Viven con nosotros, al frente del lugar donde estamos hay posaderos. Hay registros de nidos activos y, a veces, los tenemos todo el día con nosotros...Es la parte mística que hay alrededor de ellos, por algo es nuestro escudo nacional”, mencionó Doris Torres, de 46 años, campesina oriunda de Santander.

Publicidad

Doris Torres, junto a otras 23 familias campesinas de la región, cuida una reserva de 1.200 hectáreas con el firme propósito de proteger esta especie. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el cóndor está en peligro de extinción, con apenas 63 ejemplares registrados en el país y una población total estimada de no más de 150 aves en Colombia. La baja tasa de reproducción, la pérdida de su hábitat y la caza furtiva están acabando con ellos.

>>>Susana Muhamad, presidenta de la COP16, invita a la misión de “hacer transformación”

Publicidad

Desde el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre, Cali será la sede del evento ambiental más importante a nivel mundial: la 16ª Conferencia de las Partes (COP16). Esta reunión de las Naciones Unidas se centrará en analizar temas cruciales, como las estrategias para proteger la biodiversidad.

A pesar de la necesidad de evaluar y desarrollar estrategias que garanticen una armonía en el cuidado ambiental, existe la dificultad de concertar objetivos comunes. Son 200 países intentando llegar a acuerdos, y algunos no ceden cuando se trata de intereses económicos. Por eso, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad, habló sobre las necesidades urgentes de cambio en el ámbito ambiental.

>>>La Mariposa del fútbol colombiano: Luisa Agudelo, una promesa en los mundiales

Luisa Agudelo tiene 17 años y, a su corta edad, ha conquistado con su talento las mejores canchas de fútbol. La Mariposa de la selección Colombia ya ha participado en dos mundiales. Un equipo de Los Informantes conoció la historia de esta joven promesa del fútbol en el país.

Publicidad

“Yo siempre sigo trabajando, si me equivoco, lo quiero mejorar. Si me faltan cosas, lo trabajo...Es mi felicidad. Yo siento que el arco es donde yo me distraigo, donde me puedo olvidar de mis responsabilidades y ser yo misma”, afirmó.

Según los especialistas, es una de las futbolistas jóvenes con mayor proyección, no solo en Colombia, sino en el mundo. Además de ser un fenómeno en las canchas, también es una sensación fuera de ellas. Luisa Agudelo ha sido dos veces finalista de la Copa América y este año se coronó campeona del fútbol colombiano.