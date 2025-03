Caso Sara Sofía: estas son las contradictorias versiones de su madre tras la desaparición de la niña

La desaparición de Sara Sofía Galván ha sido uno de los casos más conmovedores y polémicos en Colombia. Desde el 15 de febrero de 2021, cuando su tía reportó su desaparición, el paradero de la niña sigue siendo un misterio. En medio de este doloroso caso, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , reveló nuevas y perturbadoras confesiones que, asegura, le hizo Carolina Galván Cuesta , madre de la menor, desde la prisión.

Daneidy Barrera, quien cumple actualmente una condena de 63 meses en prisión por los delitos de delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público, habló con la revista Semana sobre las experiencias que le han contado otras reclusas.

Entre ellas, destacó el caso de Sara Sofía Galván. Epa Colombia reveló que Carolina Galván, madre de la niña, es su vecina en prisión y le confesó detalles sobre lo sucedido con su hija.

“Yo no soy quién para juzgarlas, pero escuchar eso me duele demasiado porque tengo una hija de nueve meses. Me perturba demasiado”, añadió.

Epa Colombia habló en una entrevista sobre el caso de Sara Sofía.

Las confesiones de Carolina Galván

Según Epa Colombia, Carolina le confesó que “Sara Sofía ya no está acá. Ella en medio de sus locuras y sustancias con la persona con quien estaba le hizo cometer un grande error: mataron a la niña”.

Además, aseguró que Carolina le dijo que “habían quemado” a Sara Sofía. Estas declaraciones contradicen las versiones anteriores que la madre de la menor había dado sobre la desaparición.

La entrevista con Los Informantes

En mayo de 2024, Carolina Galván concedió una entrevista desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a Los Informantes , donde trató de explicar lo sucedido con su hija.

Dijo que falló como madre, que no estaba preparada para ser mamá y que no supo cuidarla, pero negó haberla matado. Según expertos consultados por el informativo, la mujer tiene limitaciones cognitivas que le dificultan procesar y comprender la información.

"El que me tiene que responder qué fue lo que pasó con la niña es ese señor, él tiene que decirme", dijo sobre Nilson Díaz, el otro condenado por este caso.

Señaló que lo ocurrido “no fue por culpa mía”, sino que no “estaba en condición de defenderla, mi vida también corría peligro”.

Distintas versiones de la madre de Sara Sofía

La mamá de Sara Sofía ha entregado distintas versiones de la última vez que vio a su hija. Inicialmente, aseguró que un día regresó a casa luego de prostituirse y Sara Sofía “no despertaba”.

Al ser cuestionada sobre si la menor estaba muerta en ese momento, dijo: "al parecer, de pronto, sí, o no sé si estaba dopada (…) pareciera como si estuviera en un estado de coma".

Según dijo, la niña estuvo así durante varios días, pero ella no buscó ayuda por temor a que Nilson Díaz atentara contra ella. Aseguró que después de unos días Nilson Díaz le dijo que había llevado el cuerpo de la niña a un caño, pero, aunque ella fue a buscarla, no lo encontró.

Las confusas revelaciones de Carolina Galván, mamá de Sara Sofía, desde la cárcel en Bogotá

Contradicciones sobre el paradero de Sara Sofía

Pese a esta versión, en otro momento de la entrevista también aseguró “que a él le pagaron y la adoptó una familia de ricachones y la niña está en una finca”.

Al preguntarle “qué le dice su corazón” sobre el paradero de Sara Sofía, Carolina Galván reveló que piensa que “ese man la violó, por eso la desapareció”. Sin embargo, señaló que ella revisó a la menor y no encontró rastros de sangre “ni nada”, pero luego afirmó que no está segura si la menor estaba viva el último día que la vio.

Finalmente, Carolina dijo que a veces creía que su hija está viva y la quiere seguir buscando, a pesar de que le quedan más de 40 años en la cárcel. El caso de Sara Sofía Galván sigue siendo un misterio lleno de dolor y contradicciones.