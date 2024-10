En diciembre de 2013, el colombiano Christian Byfield tomó la valiente decisión de renunciar a su trabajo de oficina para recorrer el mundo. Lo que empezó como unas vacaciones terminó transformándose en su nueva 'profesión'. Hasta la fecha, ha visitado 96 países, acumulando experiencias inolvidables en cada uno de ellos. En 2021, Los Informantes tuvo la oportunidad de conocer a este apasionado viajero, quien encontró en esta travesía su verdadera vocación.

“Galápagos también es un destino una locura porque allá los animales no le tienen miedo a uno, entonces uno pasa al lado de los leones marinos, de las tortugas...La volada en globo en el Masái Mara, en Kenia, uno se monta en ese globo y empieza a volar y uno se siente en el Rey León”, mencionó Byfield, quien recuerda los maravillosos momentos y paisajes que ha visto a lo largo de sus aventuras.

Christian Byfield ha recorrido 96 países y conoce todos los rincones de Colombia. Pasa más tiempo en hoteles que en su propia casa, pero nunca se cansa de viajar ni de compartir sus experiencias en redes sociales.

“’¿De qué vive un blogger o influenciador de viajes?’ Yo tengo mis patrocinadores fijos, ellos me pagan mensual por ser imagen de ellos...No me cambio por nadie”, afirmó el viajero.

El inicio de una aventura interminable

Es ingeniero industrial de profesión, pero decidió dejar su trabajo para embarcarse en una nueva aventura, haciendo del mundo su oficina. Su día a día consiste en viajar por todo el planeta, compartiendo sus vivencias con sus más de 685 mil seguidores en Instagram.

Las aerolíneas le pagan por volar en sus aviones, los hoteles le pagan por hospedarse en sus instalaciones y los ministerios de Cultura y Turismo le pagan por visitar sus países. Christian es un influenciador de viajes y ha logrado convertir su pasión en una carrera exitosa.

“En este momento para mí el éxito es hacer con tu vida lo que te apasione. Para mí es como tener la libertad de decir ‘quiero hacer esto y hacerlo’. Yo tenía mucho conflicto con tener 15 días hábiles al año haciendo algo que me gustaba y el resto de los días hábiles haciendo algo que no me llenaba”, contó a Los Informantes.

Christian quiso romper con todos los estereotipos que enfrenta el ser humano en la sociedad. Quería estudiar Biología o Veterinaria, pero tenía la percepción de que esas carreras eran poco lucrativas y no cumplían con las expectativas. La búsqueda de ese éxito que tanto nos enseñan lo llevó a trabajar en modelos financieros. Una carrera que no le daba felicidad.

Así fue como decidió tomar el dinero que tenía destinado para una maestría en Negocios y usarlo para tomarse un año sabático. Empacó su vida en una pequeña maleta y, de paso, aprendió a desprenderse de las cosas materiales e innecesarias.

Aunque al principio no le fue fácil dejarlo todo y dudó mucho en hacerlo, no tuvo más opción que arriesgarse y ese fue su mayor éxito en la vida: dejar el miedo y los prejuicios, y priorizar su felicidad.

"¿Cómo se comunica cuando no hay ni inglés ni español? A punta de señas. Por ahí dicen que todo el mundo sonríe en el mismo idioma y ese es el lenguaje universal”, dijo.

Es uno de los influenciadores de viajes más reconocidos de América Latina. Tiene miles de seguidores en sus redes sociales y es invitado a dar conferencias donde comparte su mensaje de libertad e inspira a miles de personas a perseguir sus sueños.

