Conozca al Transformer colombiano que inspira con su lucha: un superhéroe en las calles

Hay superhéroes que luchan por la justicia, la libertad o contra el mal, pero fuera de una cinta de ficción, hay otros que dan todo por sacar adelante a su familia. Luis René Cruz, conocido como el Transformer colombiano es un bogotano que, por falta de oportunidades, trabaja en los semáforos, sobrellevando los peligros de la ciudad. Los Informantes conocieron su testimonio en 2019.

“Al principio me llamaban loco. Me decían ‘usted se está metiendo en algo de lo cual se pueda arrepentir’, pero, aunque no he logrado todas mis metas, sí he logrado algo que muy pocas personas en el mundo pueden hacer: vivir de la ficción y llevar la ficción a la realidad en las calles”, mencionó Luis René.

Aprendió a trabajar desde muy pequeño, después de abandonar su casa junto a su mamá. A los 16 años batalló contra un cáncer que por poco le cuesta la vida. “Un tumor gigante abarcó parte de mi cara, perdí mi dentadura y parte de mi quijada. Tuve seis ciclos de quimioterapia y dos de radioterapia”, reveló Luis René, quien recuerda que gracias a un trasplante de médula ósea logró sobrevivir.

A pesar de la falta de oportunidades, valientemente empezó como trabajador informal, hasta que descubrió que tenía una gran habilidad e imaginación para transformar cajas de cartón en lujosos carros deportivos.

“Mi vida es una película. Una película trae acción, tristeza, drama y comedia. Todo eso lo hemos vivido. Yo nunca he parado de luchar, desde grado décimo prácticamente me eché medio hogar al hombro. Me di cuenta de lo que es el sacrificio”, reveló.

¿Cómo descubrió su talento?

Así fue como diariamente empezó a ganarse la vida en las calles. Pasó de un hombre de carne y hueso a un superhéroe de semáforo. Su hijo, Gabriel Andrés, fue su mayor inspiración, pues, gracias a él, Luis René descubrió su talento, cuando le creó un disfraz en materiales reciclados.

Se convirtió en el famoso Transformer colombiano, reconocido por la gente en la calle y en la televisión. Sin embargo, por envidia, unos delincuentes lo agredieron. “No entiendo cómo un grupo de personas puede atacar a alguien que solo quería salir a ganarse el sustento disfrazado”, comentó.

No solo se enfrenta a los peligros de la ciudad, sino que también tiene que soportar las burlas y los maltratos en su trabajo. “Los semáforos son como una selva, y en la selva hay leones y hienas, que son los que más disputan el territorio”.

Luis René logró su mayor éxito: sacar adelante a su familia. “Sin sacrificio no hay victoria” es su lema de vida, el cual ha inculcado también a sus hijos. A pesar de las adversidades, Luis René demostró que con determinación y esfuerzo se pueden superar los obstáculos más difíciles de la vida.