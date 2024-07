Según Medicina Legal, durante el 2014, se registraron 220 casos de feminicidio en Colombia. La mayoría fueron asesinadas por sus esposos, exparejas o novios. Un equipo de Los Informantes conoció en 2019 a una sobreviviente de las heridas peligrosas que le propinó el padre de su hijo.

“Se saca el arma y me impacta con tres disparos, uno en la cara y otro en la mano. Yo me rodé por las escaleras y tercero fue en el hombro, en la espalda, donde atraviesa mi columna y escuchó un cuarto disparo que pensé era para mí, cuando una vecina grita ‘mataron a la muchacha nueva y el muchacho se mató’”, aseguró Katherine Prado, sobreviviente.

>>>¿Los feminicidas suelen tener conductas machistas? Experta habla al respecto

Los tres tiros que recibió la dejaron inmóvil, respiraba poco y el aliento se le iba agotando. Las autoridades la habían dado por muerta, ya que no pensaban que podría sobrevivir al ataque de su exesposo, con quien ella había decidido terminar la relación. “Cuando la médula espinal se pega a tu piel, se pierde movilidad inmediata, entonces yo no podía ni levantar un brazo y decir yo estoy viva”, agregó.

Publicidad

A Katherine la trasladaron a una unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle, sus signos vitales iban desapareciendo y luchaba por no cerrar sus ojos. “Yo escuchaba que le decían a mi familia ‘entren y despídanse porque ella se va a morir, está muy grave, no pasa de esta noche’”, mencionó.

>>>Feminicidios en Colombia dispararon la cifra de menores entregados al Bienestar Familiar

Publicidad

Los hechos ocurrieron en mayo de 2014, cuando Katherine Prado tenía 24 años. Su pequeño hijo de 3 años esperaba la pronta recuperación de su madre. Sin embargo, los médicos no le daban ninguna esperanza de vida. Su columna quedó totalmente inservible y del pecho para abajo perdió todo movimiento.

Pese a la tragedia que vivió lucha por salir adelante, sin duda es una historia llena de valentía e inspiración. Por ello, ahora se dedica a realizar conferencias con mujeres para advertir sobre el peligro de caer en una relación donde los celos y los miedos se impongan. Además, ha sido modelo y portada de una revista.

>>>Lina Suárez, a quien su ex le disparó 6 veces, empezó a recibir ayudas: “No estoy sola”

Una historia de amor con un trágico final

El romance entre Katherine y Johan fue un amor fugaz, solo pasaron seis meses para que se casaran. Al poco tiempo, ella quedó embarazada, pero después empezaron las exigencias por parte de su esposo. La obligaba a vestirse de otra forma, "que no mostrara" y la hacía creer que para cuidarla y protegerla.

Publicidad

“Yo empiezo a notar en él comportamientos de una persona celosa... Una vez tuvimos una discusión y me dijo ‘mira bien el balcón, no vas a querer terminar allá abajo’”, mencionó. El amor y la pasión se estaban destruyendo.

>>>Feminicidio en Meta: hombre habría pagado para que desaparecieran cuerpo de su pareja

Publicidad

Después de un tiempo, Johan se desapareció, ella nunca volvió a saber de él. En medio del dolor Katherine, empezó a buscar trabajo y con ello también le llegó un nuevo amor. Esa relación llegó a los oídos de Johan, quien de inmediato regresó, pero ella ya no sentía lo mismo y le dejó claro el fin de su relación.

La insistencia del hombre se convirtió en obsesión, intentaba manipularla para que volvieran a estar juntos. Un día en medio de una pelea Johan sacó un arma apuntándole a la cabeza a Katherine y, sin pensar en lo que hacía, ni en su hijo, le propinó tres disparos. “Yo le dije ‘si tú te quieres ir, por qué me vas a llevar contigo’ y me dijo ‘es que si usted no está conmigo, no está con nadie’”, reveló. Y luego, se quitó la vida.

>>>Reconocida actriz murió a manos de su esposo en medio de una pelea

Desde ese día, Katherine quedó cuadripléjica, su hijo es el ángel que la cuida y la llena de besos. Con ayuda de su familia ha logrado salir adelante, pese a los dolores de su cuerpo y su inestabilidad económica.

Publicidad

Katherine Pardo es una de tantas mujeres que son maltratadas y abusadas en Colombia, pero sabe que su experiencia ayudará a otras mujeres para que como ella puedan sobrevivir ante tal crimen.

Vea el capítulo completo de Los Informantes aquí: