Feminicidio en Meta: hombre habría pagado para que desaparecieran cuerpo de su pareja

Un terrible crimen tiene consternada a la comunidad de Villavicencio, Meta. En una zona rural fue arrojado dentro de una bolsa el cuerpo de una mujer, víctima de feminicidio a manos de quien sería su pareja sentimental.

Medios locales señalan que el principal sospechoso de este crimen contrató a una persona para que llevara una bolsa y la arrojara en una zona rural de Villavicencio.

El motocarguero, sin saberlo, estaba transportando un paquete que contenía el cuerpo sin vida de Alejandra del Pilar Moreno, de 32 años.

De acuerdo con Blu Radio, el presunto asesino contrató el servicio de transporte para llevar el cuerpo de la mujer desde una casa del barrio Hierbabuena hasta un sector veredal, donde debía ser arrojado al abismo.

Al parecer, el hombre que conducía el vehículo sospechó sobre la situación y decidió alertar a las autoridades.

El sujeto señalado por el feminicidio fue dejado en libertad

El presunto feminicida tenía una relación sentimental con la mujer hace aproximadamente seis meses. Tras conocer el aviso del conductor, la pareja de la víctima se presentó en la Fiscalía, pero fue dejada en libertad porque no existía en su contra una orden de captura.

La familia de Alejandra Moreno pide justicia y que este lamentable hecho no quede en la impunidad.

“Pido que se haga justicia, que hagan una orden de captura ya, porque él no puede seguir libre, esto no puede seguir así, mato y me voy para la casa, y como si nada”, sostuvo la hermana de la víctima de feminicidio.

Con este caso, la cuota de feminicidios en el Meta es preocupante, pues en menos de 15 días se ha conocido a dos víctimas asesinadas. Recientemente, otra mujer falleció a manos de su pareja y ante la mirada de sus dos hijas.

