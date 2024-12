Milagroso trasplante de corazón con el que triatleta le ganó carrera a la muerte: "El mejor regalo"

Paula Medina es una triatleta que hizo todo lo posible para sobrevivir. Se enteró de que necesitaba un trasplante de corazón después de que los médicos diagnosticaran una falla en su órgano, que la iba debilitando poco a poco. En 2021, Los Informantes conoció la milagrosa historia de esta paciente que sobrevivió gracias a un donante.

La joven tuvo que empezar su vida de nuevo cuando tenía pocas esperanzas de sobrevivir. Aseguró que muchas veces pensó en someterse a la eutanasia, pues sentía que “no es justo vivir con tanto dolor”. No obstante, encontró la motivación gracias a un donante que le salvó la vida.

(Lea también: Fotos de graduación de Fredy Guarín tras 6 meses de sobriedad: "El primer día del resto de mi vida")

Un diagnóstico que cambió su vida

A los 25 años, le diagnosticaron cardiomiopatía dilatada, una enfermedad que hacía que su corazón latiera cada día con menos fuerza. Ella conocía esta condición a profundidad, ya que antes de padecerla, su hermana menor perdió la vida por esa misma causa, luego de que le realizaran un trasplante de corazón.

Publicidad

“Mi hermanita se enfermó a los 7 años por esa enfermedad. Entra a lista de espera y, 2 años y medio después, la trasplantan y muere. Ese mismo año, me diagnosticaron con la misma enfermedad”, reveló Paula Medina, asegurando que desde entonces vio la muerte como “un descanso” a sus dolencias.

Paula Medina sufrió la enfermedad que acabó con la vida de su hermana menor. Archivo personal / Los Informantes

Esta pereirana de 35 años pasó por momentos difíciles en los que se cuestionó si debía vivir con su sufrimiento o liberarse de él. Aseguró que los dolores eran insoportables y que el pronóstico de vida era cada vez más desfavorable.

Publicidad

“Me empezó a doler el pecho, el cuello y el brazo y con el tiempo me dolía cuando comía o estaba sentaba. Ahí fue que dije ‘no me estoy sintiendo bien’... Luego, me diagnosticaron una arritmia maligna con alto riesgo de muerte súbita”, agregó.

Y, por si fuera poco, fue intervenida quirúrgicamente por un problema de vesícula, lo que hizo que la descartaran para el trasplante que tanto necesitaba.

(Lea también: Un 'ángel' en Armero: la historia del médico que desafía la muerte y ayuda a los invisibles)

Un verdadero milagro

Gracias a una amiga que la ayudó en su proceso de recuperación y a volver a caminar, se levantó como nunca antes, con la meta de no rendirse nuevamente. Empezó a buscar cómo ganarle la carrera a la muerte y entrenaba intensamente para no dejarse vencer.

Publicidad

“Un día llegó un angelito del cielo, hablamos y me dijo ‘piensa bien las cosas’. Yo dije ‘Si me van a tener viva un año, un mes, un día, cinco días, vivamos como tengamos que vivir’ y fue como un cambio”, relató. Agregó que aprendió a “amar la enfermedad”, porque fue durante 8 años su compañera día y noche.

Una triatleta luchó incansablemente por vencer su enfermedad. Los Informantes

Tras su proceso, decidió volver a someterse a todos los exámenes para entrar a la lista de trasplante. Sus ganas fueron las que le dieron otra oportunidad.

Publicidad

“El médico me preguntó por qué quería hacerme el trasplante y yo le dije que porque quería vivir. A los tres meses, sonó el teléfono. Me arrodillé y empecé a llorar. Mi mamá me abrazaba y me decía: ‘Hay un corazón’”, recordó.

(Lea también: Así es la inspiradora historia de hermanos siameses: "La discapacidad no nos impide ser felices")

Un nuevo corazón, un nuevo renacer

Luego de su trasplante de corazón, Paula volvió a sentir que tenía fuerzas y se volvió consciente de que todo lo que puede hacer en la vida es gracias a un corazón que palpita.

“Es el mejor regalo que me han dado de alguien que no conozco”, dijo Paula. Gracias a la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados, ella logró su cupo en las competencias de triatlón y la oportunidad de sentirse viva nuevamente.

Paula Medina ha representado al país gracias a la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados. Los Informantes

Publicidad

“Mi cicatriz la muestro siempre, me parece hermoso y es la mejor medalla”, un premio que tiene claro que comparte con otro corazón. “Yo siempre digo que es un corazón, pero somos dos almas. Ella sigue ahí, late por mí. Somos dos”, concluyó.

Que le dieran un corazón a Paula no solo de devolvió la vida, sino también a toda su familia. Aunque esta decisión de donar órganos es difícil, hay muchos quienes requieren de este tratamiento para seguir cumpliendo sus metas y sueños.

Publicidad

En Colombia, hay más de 3 mil pacientes en lista de espera de un órgano que les mejore o les salve la vida. Según el Sistema Nacional de Trasplantes, los órganos más necesitados son el riñón, el hígado, el pulmón y el corazón. Un solo donante puede ayudar a más de 55 personas.