¿Le duelen las críticas? Contundente respuesta de Luisa Agudelo, arquera de selección Colombia

Luisa Agudelo, de 17 años, ha conquistado con su talento las mejores canchas de fútbol. Conocida como la Mariposa de la selección Colombia por su gran destreza en la cancha, ha puesto a soñar a miles de colombianos con su habilidad y su pasión por el deporte. Un equipo de Los Informantes conoció la historia de esta joven promesa del fútbol.

“Todo el mundo es humano. Todo el mundo tiene errores. Yo siempre sigo trabajando, si me equivoco, lo quiero mejorar. Si me faltan cosas, lo trabajo”, mencionó la deportista al enfatizar que no les hace caso a las críticas ni le duelen.

Esta joven es un ejemplo de perseverancia, disciplina y dedicación. Además, es una inspiración para tantas niñas que sueñan con ser parte de un equipo de fútbol. Según los especialistas en este deporte, es una de las futbolistas jóvenes con mayor proyección, no solo en Colombia, sino en el mundo.

Además de ser un fenómeno en las canchas, también es una sensación fuera de ellas. Todo lo que publica en redes sociales genera una ola de reacciones y comentarios. “’¿Usted es consciente de todo lo que le ha tocado en tan poco tiempo?’ Sí, yo siento que ha sido mérito del trabajo. Los frutos de cada asoleada, de cada vez que decía que no podía, pero me decían que sí. Obviamente, aún falta mucho”, aseguró.

Luisa Agudelo es una promesa no solo del fútbol en Colombia, sino en el mundo.

Aunque mencionó que aún le falta mucho por lograr, su hoja de vida futbolística está llena de títulos y reconocimientos. Fue subcampeona del mundo hace un par de años con la selección Sub-17, ha sido dos veces finalista en la Copa América y ha sido escogida en numerosas ocasiones como la mejor jugadora de la cancha.

“’¿Qué significa el arco en su vida?’ Felicidad. Yo me distraigo, me puedo olvidar como de mis responsabilidades y ser yo misma. ‘¿Se ve campeona del mundo?’ Con el poder de Dios, sí”, afirmó.

¿Por qué le dicen la Mariposa de la selección Colombia?

El seudónimo de la Mariposa se lo puso su padrastro debido a su naturaleza inquieta. Cuando tenía 7 años, los profesores de su colegio le recomendaron a su madre que la inscribiera en algún deporte. “Teníamos que frenarla, quemarle toda esa energía, por eso, Luisa empezó a practicar patinaje”, contó Alba Morelo, madre de Luisa.

A los 8 años, comenzó a practicar fútbol con su entrenador Juan José Yepes, quien actualmente sigue formando a futuros talentos para que niños y niñas puedan seguir sus sueños de convertirse en grandes profesionales, al igual que su pupila Luisa Agudelo.

“La posición de arquero es muy compleja, es de valientes. ‘¿Qué le vio usted en ese momento?’ La valentía que tiene ella. Es una persona espontánea, líder, retadora con el profesor, pidiéndole más exigencia”, reveló el entrenador.

Luisa Agudelo empezó a practicar fútbol a los 8 años, en un quipo donde la mayoría eran niños. Los Informantes / Archivo personal

A pesar de haber crecido en un entorno donde este deporte era considerado solo para niños, Luisa demostró que el fútbol también es para mujeres. Con su talento y determinación, ha roto barreras y ha inspirado a muchas niñas a seguir sus pasos y a luchar por sus sueños.

“¿Alguna vez pensó que iba a vivir del fútbol?’ Sí, cuando yo entré al fútbol como tal dije ‘mami, yo quiero comprarle su casita, su finca y que andemos en una buena camioneta’ y quiero cumplirle todo eso que le dije a mi mamá algún día”, comentó la deportista.

Luisa Agudelo sueña con ser fichada por algún club de Europa cuando cumpla la mayoría de edad. Además de aspirar a ser campeona del mundo, también desea cursar otra carrera profesional. Sin embargo, su compromiso y dedicación aseguran que esta deportista dará mucho de qué hablar en el futuro.