Mane, papá de Luis Díaz, reveló que perdonó a sus secuestradores y lanza su carrera como cantante

Mane, papá de Luis Díaz, reveló que perdonó a sus secuestradores y lanza su carrera como cantante

El Mane Díaz, papá de Luis Díaz, reveló detalles desconocidos de su secuestro, su carrera musical, su escuela de fútbol y cómo se convirtió en un fenómeno mediático que brilla con luz propia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 09:34 p. m.
