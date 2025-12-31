En vivo
Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Perturbadora confesión de asesino serial que mató más de 10 adultos mayores: “Ver sangre me da paz”

Perturbadora confesión de asesino serial que mató más de 10 adultos mayores: “Ver sangre me da paz”

Este sujeto se hacía pasar por sordomudo para engañar a sus víctimas. Séptimo Día habló con él en la cárcel en la que paga condena de 45 años de prisión. ¿Qué dicen expertos psicólogos sobre el modus operandi de Juan Carlos Villa?

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 31 de dic, 2025
