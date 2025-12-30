Gobierno nacional hizo reajuste de la UPC: tendrá un incremento global del 12,9% para 2026

El Ministerio de Salud publicó este martes la cifra oficial de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir el dinero que paga el Estado por cada usuario del sistema de salud, correspondiente al año 2026. A través de la resolución 2764 de 2025, el Gobierno nacional definió un aumento del 9,03% para el régimen contributivo y del 16,49% para el subsidiado. Esto significa que el incremento del total de recursos para el aseguramiento en salud para el próximo año es de 11,6 billones de pesos, que serán reconocidos a las EPS, pasando de 89.8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos para 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En concreto, esto equivale a 12,9% de incremento de la UPC, cuyos recursos deberán ser reconocidos y pagados para garantizar el cuidado integral de los colombianos. Desde el Ministerio de Salud explicaron que se tomó esta decisión luego de una revisión técnica de la Comisión Asesora de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento, conformada por delegados de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS).

Así las cosas, la UPC para el régimen contributivo, es decir para las personas que aportan, queda en 1.658.000 pesos, con un incremento del 9.3%. Esto significa que las EPS que atienden a esta población van a recibir ese monto para atender a cada usuario durante todo el año 2026, mientras que para el régimen subsidiado el incremento fue mucho mayor, de 16,49%. En ese caso, las EPS del régimen subsidiado van a recibir 1.541.000 de pesos por cada afiliado. De esta forma el Ministerio de Salud cumple una de las órdenes de la Corte Constitucional, que desde hace años estaba pidiendo un equilibrio entre ambos regímenes para que las atenciones médicas de los pacientes tuvieran una cobertura similar, lo que implicará que el Gobierno deba destinar cerca de 2,7 billones de pesos adicionales para lograr estos montos.



"En el caso de subsidiado se cumple la orden de la Corte de igualar los regímenes y, desde luego, cerrar una brecha histórica de llevar la capita al nivel del contributivo eso sin dudas positivo para más de la mitad de la población en el país. En el caso del régimen contributivo que el 9% es superior al IPC en eso mejor que el año anterior, sin embargo sigue estando lejos de los requerimientos de esa población, que particularmente es la que tiene mayor gasto en salud", afirmó Ana María Vesga, presidente de Acemi.



NOTICIAS CARACOL