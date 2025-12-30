En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Gobierno nacional hizo reajuste de la UPC: tendrá un incremento global del 12,9% para 2026

Gobierno nacional hizo reajuste de la UPC: tendrá un incremento global del 12,9% para 2026

Así lo anunció el Ministerio de Salud, que publicó la resolución con la decisión. Se trata de la Unidad de Pago por Capacitación, es decir el dinero que paga el Estado por cada usuario del sistema de salud.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 30 de dic, 2025
Valor de la UPC para 2026.
Valor de la UPC para 2026.
Noticias Caracol

