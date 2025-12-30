En vivo
SÉPTIMO DÍA  / Escalofriante testimonio de mujer que huyó de presunto asesino serial: "Pensaba que estaba muerta"

Escalofriante testimonio de mujer que huyó de presunto asesino serial: "Pensaba que estaba muerta"

Una mujer cuenta cómo logró sobrevivir a un brutal ataque en Salgar, Antioquia. Su relato destapa el rastro de un hombre señalado por las autoridades como un presunto feminicida serial en Colombia.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 30 de dic, 2025
Escapó y desenmascaró a presunto feminicida serial

