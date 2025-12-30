En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO 2026
DONALD TRUMP
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precios del SOAT en Colombia para 2026, según Superfinanciera: rigen desde el 1 de enero

Precios del SOAT en Colombia para 2026, según Superfinanciera: rigen desde el 1 de enero

El ajuste del SOAT, anunciado por la Superfinanciera, responde a la revisión técnica y financiera del sistema, al comportamiento reciente de la siniestralidad y a la actualización de la UVT. Vea aquí cuáles son las tarifas máximas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Superfinanciera fija las tarifas máximas del SOAT que estarán vigentes en 2026
Superfinanciera define los topes del SOAT para 2026. -
Getty Images/ Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad