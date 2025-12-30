Precios del SOAT en Colombia para 2026, según Superfinanciera: rigen desde el 1 de enero

La Superintendencia Financiera de Colombia anunció este 30 de diciembre las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que aplicarán a partir del 1 de enero de 2026. La decisión se adoptó tras analizar la información reportada por las compañías aseguradoras, el comportamiento del parque automotor y los costos asociados a la atención de las víctimas de accidentes de tránsito.

De acuerdo con la Superfinanciera, el ajuste no será uniforme para todas las categorías de vehículos. En el caso de las 14 categorías que cuentan con tarifas diferenciales por nivel de riesgo, definidas en el Decreto 2497 de 2022 y modificadas posteriormente por el Decreto 2312 de 2023, las tarifas máximas se actualizarán con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT). Para 2026, ese incremento corresponde al 5,17%.

En contraste, para el resto de categorías de vehículos - que representan cerca del 50% del parque automotor asegurado en Colombia - el aumento será considerablemente menor. Según lo informado por la Superintendencia, las tarifas máximas para estos automotores se incrementarán, en promedio, en alrededor del 0,38%, tras la revisión periódica de las condiciones técnicas y financieras del SOAT.



Estos son los precios del SOAT en Colombia para 2026, según Superfinanciera

Tarifa comercial del SOAT que rige a partir del 1 de enero de 2026 Tarifa vigente desde el 1 de enero de 2026 con aporte de $2.400 para RUNT y 52% de contribución a la ADRES Redondeada en pesos Ciclomotor $124.100 Motos Menos de 100 c.c. $256.200 Motos Entre 100 y 200 c.c. $343.300 Motos Más de 200 c.c. $761.400 Moto carro, tricimoto y cuadriciclo $386.900 Motocarro 5 pasajeros $386.900 Camperos y camionetas Menos de 1.500 c.c. Menos de 10 años $792.800 Camperos y camionetas Menos de 1.500 c.c. 10 o más años $953.000 Camperos y camionetas Entre 1.500 y 2.500 c.c. Menos de 10 años $946.600 Camperos y camionetas Entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años $1.121.400 Camperos y camionetas Más de 2.500 c.c. Menos de 10 años $1.110.300 Camperos y camionetas Más de 2.500 c.c. 10 o más años $1.274.000 Carga o mixto Menos de 5 Toneladas $888.400 Carga o mixto Entre 5 y 15 Toneladas $1.282.800 Carga o mixto Más de 15 Toneladas $1.621.900 Oficiales especiales Menos de 1.500 c.c. $999.500 Oficiales especiales Entre de 1.500 y 2.500 c.c. $1.260.200 Oficiales especiales Más de 2.500 c.c. $1.510.600 Vehículos familiares Menos de 1.500 c.c. Menos de 10 años $447.300 Vehículos familiares Menos de 1.500 c.c. 10 o más años $592.900 Vehículos familiares Entre 1.500 y 2.500 c.c. Menos de 10 años $544.700 Vehículos familiares Entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años $677.400 Vehículos familiares Más de 2.500 c.c. Menos de 10 años $636.000 Vehículos familiares Más de 2.500 c.c. 10 o más años $754.300 Vehículos de 6 o más pasajeros Menos de 2.500 c.c. Menos de 10 años $797.300 Vehículos de 6 o más pasajeros Menos de 2.500 c.c. 10 o más años $1.017.700 Vehículos de 6 o más pasajeros 2.500 o más c.c. Menos de 10 años $1.067.300 Vehículos de 6 o más pasajeros 2.500 o más c.c. 10 o más años $1.281.600 Autos negocio Menos de 1.500 c.c. Menos de 10 años $281.900 Autos negocio Menos de 1.500 c.c. 10 o más años $352.000 Autos negocio Entre 1.500 y 2.500 c.c. Menos de 10 años $350.000 Autos negocio Entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años $432.400 Autos negocio Más de 2.500 c.c. Menos de 10 años $451.400 Autos negocio Más de 2.500 c.c. 10 o más años $529.300 Buses y busetas urbanos $673.300 Servicio público intermunicipal Menos de 10 pasajeros $665.500 Servicio público intermunicipal 10 o más pasajeros $965.300

Cómo se definieron las tarifas máximas del SOAT para 2026

Uno de los factores determinantes en la definición de las tarifas fue el crecimiento del parque automotor asegurado. Durante el último año, el número de pólizas de SOAT expedidas aumentó aproximadamente un 7%, al pasar de 9,9 millones en 2024 a cerca de 10,6 millones en 2025. Este incremento se concentró, principalmente, en categorías de vehículos que históricamente presentan mayores niveles de siniestralidad.



La Superintendencia también analizó la frecuencia de los accidentes de tránsito, entendida como el número de personas afectadas por cada 100 pólizas vigentes en el año. En este indicador se evidenció una disminución relevante: la frecuencia pasó de 9,3% en 2024 a 8,2% en 2025, lo que representa una reducción de 1,1 puntos porcentuales.



No obstante, el análisis técnico también mostró un aumento en la severidad de los siniestros, es decir, en el costo promedio por víctima atendida con cargo al SOAT. Este valor se incrementó en cerca de 179 mil pesos, al pasar de un promedio de 2,6 millones de pesos en 2024 a aproximadamente 2,8 millones de pesos en 2025.

Pese a este aumento en los costos por víctima, la siniestralidad general del SOAT presentó una reducción significativa. Según la SFC, la proporción de la prima devengada por las aseguradoras que se destinó a la atención de víctimas de accidentes de tránsito disminuyó en un 4,9% entre 2024 y 2025. Este comportamiento fue clave para justificar que los ajustes tarifarios no fueran más elevados.



Recomendaciones para la compra segura del SOAT

Junto con el anuncio de las tarifas, la Superintendencia Financiera reiteró una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos para la adquisición del SOAT, con el fin de prevenir fraudes y garantizar que el seguro sea válido y efectivo en caso de un accidente.

La entidad insistió en la importancia de utilizar únicamente canales oficiales para la compra del seguro. En caso de presentarse una negativa injustificada para la expedición del SOAT o una aplicación incorrecta de las tarifas, los usuarios pueden presentar reclamaciones a través de los canales habilitados por la SFC, tanto presenciales como virtuales.

Entre estos mecanismos se encuentran el centro de contacto telefónico, las líneas gratuitas nacionales, el canal de atención desde teléfonos móviles, el formulario de quejas disponible en el sitio web oficial de la Superintendencia y el correo electrónico destinado exclusivamente para reportar inconvenientes relacionados con la expedición del SOAT. También está disponible el Punto Ciudadano ubicado en la sede de la entidad en Bogotá.

La Superintendencia advirtió, además, sobre los riesgos de adquirir pólizas falsas. Para evitar este tipo de estafas, recomendó verificar que la entidad aseguradora esté debidamente vigilada por la SFC y realizar las compras únicamente a través de los canales oficiales de las compañías autorizadas. En el caso de intermediarios de seguros, señaló que es fundamental comprobar que estén registrados y habilitados para comercializar el SOAT.

Finalmente, la entidad aconsejó abstenerse de realizar pagos a cuentas bancarias cuyo titular sea una persona natural, salvo que se haya confirmado previamente que se trata de un intermediario autorizado. Estas medidas, según la SFC, son clave para proteger a los usuarios y garantizar que el seguro obligatorio cumpla su función de atención oportuna a las víctimas de accidentes de tránsito.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co