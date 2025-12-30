Precios del SOAT en Colombia para 2026, según Superfinanciera: rigen desde el 1 de enero

Publicidad
La Superintendencia Financiera de Colombia anunció este 30 de diciembre las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que aplicarán a partir del 1 de enero de 2026. La decisión se adoptó tras analizar la información reportada por las compañías aseguradoras, el comportamiento del parque automotor y los costos asociados a la atención de las víctimas de accidentes de tránsito.
De acuerdo con la Superfinanciera, el ajuste no será uniforme para todas las categorías de vehículos. En el caso de las 14 categorías que cuentan con tarifas diferenciales por nivel de riesgo, definidas en el Decreto 2497 de 2022 y modificadas posteriormente por el Decreto 2312 de 2023, las tarifas máximas se actualizarán con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT). Para 2026, ese incremento corresponde al 5,17%.
En contraste, para el resto de categorías de vehículos - que representan cerca del 50% del parque automotor asegurado en Colombia - el aumento será considerablemente menor. Según lo informado por la Superintendencia, las tarifas máximas para estos automotores se incrementarán, en promedio, en alrededor del 0,38%, tras la revisión periódica de las condiciones técnicas y financieras del SOAT.
|Tarifa comercial del SOAT que rige a partir del 1 de enero de 2026
|Tarifa vigente desde el 1 de enero de 2026 con aporte de $2.400 para RUNT y 52% de contribución a la ADRES
|Redondeada en pesos
|Ciclomotor
|$124.100
|Motos
|Menos de 100 c.c.
|$256.200
|Motos
|Entre 100 y 200 c.c.
|$343.300
|Motos
|Más de 200 c.c.
|$761.400
|Moto carro, tricimoto y cuadriciclo
|$386.900
|Motocarro
|5 pasajeros
|$386.900
|Camperos y camionetas
|Menos de 1.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$792.800
|Camperos y camionetas
|Menos de 1.500 c.c.
|10 o más años
|$953.000
|Camperos y camionetas
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$946.600
|Camperos y camionetas
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|10 o más años
|$1.121.400
|Camperos y camionetas
|Más de 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$1.110.300
|Camperos y camionetas
|Más de 2.500 c.c.
|10 o más años
|$1.274.000
|Carga o mixto
|Menos de 5 Toneladas
|$888.400
|Carga o mixto
|Entre 5 y 15 Toneladas
|$1.282.800
|Carga o mixto
|Más de 15 Toneladas
|$1.621.900
|Oficiales especiales
|Menos de 1.500 c.c.
|$999.500
|Oficiales especiales
|Entre de 1.500 y 2.500 c.c.
|$1.260.200
|Oficiales especiales
|Más de 2.500 c.c.
|$1.510.600
|Vehículos familiares
|Menos de 1.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$447.300
|Vehículos familiares
|Menos de 1.500 c.c.
|10 o más años
|$592.900
|Vehículos familiares
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$544.700
|Vehículos familiares
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|10 o más años
|$677.400
|Vehículos familiares
|Más de 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$636.000
|Vehículos familiares
|Más de 2.500 c.c.
|10 o más años
|$754.300
|Vehículos de 6 o más pasajeros
|Menos de 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$797.300
|Vehículos de 6 o más pasajeros
|Menos de 2.500 c.c.
|10 o más años
|$1.017.700
|Vehículos de 6 o más pasajeros
|2.500 o más c.c.
|Menos de 10 años
|$1.067.300
|Vehículos de 6 o más pasajeros
|2.500 o más c.c.
|10 o más años
|$1.281.600
|Autos negocio
|Menos de 1.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$281.900
|Autos negocio
|Menos de 1.500 c.c.
|10 o más años
|$352.000
|Autos negocio
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$350.000
|Autos negocio
|Entre 1.500 y 2.500 c.c.
|10 o más años
|$432.400
|Autos negocio
|Más de 2.500 c.c.
|Menos de 10 años
|$451.400
|Autos negocio
|Más de 2.500 c.c.
|10 o más años
|$529.300
|Buses y busetas urbanos
|$673.300
|Servicio público intermunicipal
|Menos de 10 pasajeros
|$665.500
|Servicio público intermunicipal
|10 o más pasajeros
|$965.300
Uno de los factores determinantes en la definición de las tarifas fue el crecimiento del parque automotor asegurado. Durante el último año, el número de pólizas de SOAT expedidas aumentó aproximadamente un 7%, al pasar de 9,9 millones en 2024 a cerca de 10,6 millones en 2025. Este incremento se concentró, principalmente, en categorías de vehículos que históricamente presentan mayores niveles de siniestralidad.
La Superintendencia también analizó la frecuencia de los accidentes de tránsito, entendida como el número de personas afectadas por cada 100 pólizas vigentes en el año. En este indicador se evidenció una disminución relevante: la frecuencia pasó de 9,3% en 2024 a 8,2% en 2025, lo que representa una reducción de 1,1 puntos porcentuales.
No obstante, el análisis técnico también mostró un aumento en la severidad de los siniestros, es decir, en el costo promedio por víctima atendida con cargo al SOAT. Este valor se incrementó en cerca de 179 mil pesos, al pasar de un promedio de 2,6 millones de pesos en 2024 a aproximadamente 2,8 millones de pesos en 2025.
Pese a este aumento en los costos por víctima, la siniestralidad general del SOAT presentó una reducción significativa. Según la SFC, la proporción de la prima devengada por las aseguradoras que se destinó a la atención de víctimas de accidentes de tránsito disminuyó en un 4,9% entre 2024 y 2025. Este comportamiento fue clave para justificar que los ajustes tarifarios no fueran más elevados.
Junto con el anuncio de las tarifas, la Superintendencia Financiera reiteró una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos para la adquisición del SOAT, con el fin de prevenir fraudes y garantizar que el seguro sea válido y efectivo en caso de un accidente.
La entidad insistió en la importancia de utilizar únicamente canales oficiales para la compra del seguro. En caso de presentarse una negativa injustificada para la expedición del SOAT o una aplicación incorrecta de las tarifas, los usuarios pueden presentar reclamaciones a través de los canales habilitados por la SFC, tanto presenciales como virtuales.
Entre estos mecanismos se encuentran el centro de contacto telefónico, las líneas gratuitas nacionales, el canal de atención desde teléfonos móviles, el formulario de quejas disponible en el sitio web oficial de la Superintendencia y el correo electrónico destinado exclusivamente para reportar inconvenientes relacionados con la expedición del SOAT. También está disponible el Punto Ciudadano ubicado en la sede de la entidad en Bogotá.
La Superintendencia advirtió, además, sobre los riesgos de adquirir pólizas falsas. Para evitar este tipo de estafas, recomendó verificar que la entidad aseguradora esté debidamente vigilada por la SFC y realizar las compras únicamente a través de los canales oficiales de las compañías autorizadas. En el caso de intermediarios de seguros, señaló que es fundamental comprobar que estén registrados y habilitados para comercializar el SOAT.
Finalmente, la entidad aconsejó abstenerse de realizar pagos a cuentas bancarias cuyo titular sea una persona natural, salvo que se haya confirmado previamente que se trata de un intermediario autorizado. Estas medidas, según la SFC, son clave para proteger a los usuarios y garantizar que el seguro obligatorio cumpla su función de atención oportuna a las víctimas de accidentes de tránsito.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co