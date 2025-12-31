En vivo
Pasaron 19 años: así condenaron a implicado en homicidio de joven médico desaparecido en Amazonas

Pasaron 19 años: así condenaron a implicado en homicidio de joven médico desaparecido en Amazonas

El médico Jairo Villamil soñaba con ayudar comunidades en el Amazonas, pero terminó muerto. Tras casi dos décadas, la justicia confirmó que no se trató de un accidente. Esto fue lo que pasó.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 31 de dic, 2025
