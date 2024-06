¿Quién era Camilo Torres, el sacerdote rebelde, y cómo murió?

Camilo Torres, el cura rebelde, después de más de 50 años de su muerte sigue siendo noticia. Hace unos años, Los Informantes le siguió el rastro de su cadáver que fue definitivo para iniciar conversaciones con el ELN.

El religioso era considerado un referente de la lucha guerrillera. Además, fue pionero en la teoría de la liberación. Nació en una familia de clase alta, iba a estudiar para ser abogado, sin embargo, empezó a sentir una vocación sacerdotal hasta que, en 1947, entró al Seminario Mayor de Bogotá, en donde siete años después fue ordenado.

En 1954, un año después, viajó a Bélgica para continuar con sus estudios en sociología, sin dejar su vocación sacerdotal. En 1959, volvió a Bogotá y se vinculó a la Universidad Nacional de Colombia como profesor de la facultad de ciencias económicas. Participó en trabajos de investigación centrados en las estructuras sociales y políticas de la Nación, acompañado de una inmersión activista en los barrios más pobres del país.

Su posición era distinta a la que se mostraba tradicionalmente en la religión católica. Él apoyaba el movimiento estudiantil, un rebelde que estaba en la mira de la curia colombiana porque Camilo Torres invitaba al pueblo a unirse a la lucha revolucionaria. En alguno de sus sermones dijo: “El deber de todo cristiano es ser revolucionario. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución”.

En 1965, mismo año que ingresó al ELN, Camilo Torres fundó el Frente Unido del Pueblo, un movimiento social y político que trabajaba por la dignidad de los pueblos “dominados y explotados”. El 26 de octubre de 1965, Camilo Torres llegó al campamento guerrillero.

“Nosotros fundamentalmente le preguntamos sobre la religión, porque siendo cura se metía a la guerra, a la revolución y ahí fue cuando empezó a explicarnos ‘la religión en este punto es un negocio’”, mencionó Ovidio García, exguerrillero del ELN que conoció a Camilo Torres.

¿Cómo murió Camilo Torres, el sacerdote guerrillero?

Un día sin avisar dejó la sotana por la rebeldía y se internó en estas montañas de Santander por el Carmen de Chucurí para ponerse un uniforme verde oliva y convertirse en un subversivo más. Era el 15 de febrero de 1966 y así lo recuerda García, quien estuvo con Camilo Torres en su primer día de combate donde fue impactado por dos tiros que le arrebataron la vida. Ese día también murieron cinco guerrilleros y cuatro soldados.

“Camilo avanza a recoger su trofeo de guerra (fúsil) y le pegan el primer impacto, fueron dos tiros, no más. Lo enterraron en el Carmen y dijeron ‘a Camilo no podemos dejarlo aquí’ y lo sacaron y después de muchos años no volvimos a saber de él hasta ahora”, aseguró García en entrevista con Los Informantes.

¿Qué pasó después de la muerte de Camilo Torres?

El cuerpo sin vida de Camilo Torres no recibió cristiana sepultura. Murió en un matorral en plena selva del Chucurí, donde lo tiraron a una fosa común. Sus restos fueron ocultados por el Ejército Nacional de Colombia, con la excusa de que no querían que se convirtiera en un lugar de peregrinaje.

El general del Ejército Álvaro Valencia Tovar aseguró, en un documental, que los restos habían sido escondidos en un sitio completamente secreto y no quería que su cadáver “fuera convertido en una bandera política”.

Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que la sotana que tiene en su poder, que fue guardada y entregada por un obrero desde la década de los sesenta, corresponde a la túnica usada por el sacerdote Camilo Torres. Asimismo, agregó: "Que su memoria viva en el recuerdo del pueblo de Colombia. "El amor resiste"”.