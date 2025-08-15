Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP Y PUTIN
DIEGO CADENA
AVIONETA EN MEDELLÍN
ALFREDO SAADE
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Asalto terminó con la muerte del presunto ladrón tras ser desarmado por su víctima

Asalto terminó con la muerte del presunto ladrón tras ser desarmado por su víctima

Dentro del vehículo se encontraban un joven de 27 años y su hermana, quienes fueron sorprendidos por el asaltante en un intento de despojo.

Atraco en Brasil
El hombre falleció horas después por los impactos de bala.
Captura de pantalla.
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 15, 2025 10:50 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos

Un intento de asalto en una de las avenidas más concurridas de São Paulo, Brasil, terminó en tragedia para el presunto delincuente, luego de que la víctima lograra arrebatarle el arma y disparara en su contra en varias oportunidades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El hecho ocurrió el pasado martes 12 de agosto, cuando un hombre de aproximadamente 35 años, que se movilizaba en una motocicleta con reporte de robo, se acercó a un automóvil detenido en medio del tráfico. Dentro del vehículo se encontraban un joven de 27 años y su hermana, quienes fueron sorprendidos por el atacante.

Últimas Noticias

  1. Vladímir Putin y Donald Trump.
    Vladímir Putin y Donald Trump.
    AFP

    Los detalles de la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin: "Hubo muchos puntos que acordamos"

  2. Dina Boluarte, presidenta de Perú.
    Dina Boluarte, presidenta de Perú.
    AFP

    Presidenta de Perú envía un mensaje a Colombia por disputa de isla: "No cederemos ni un centímetro"

Según las autoridades, en el momento del asalto se produjo un breve forcejeo. El conductor del automóvil aprovechó un instante de descuido del asaltante para reaccionar y enfrentarlo directamente. En cuestión de segundos, consiguió quitarle el arma de fuego y, acto seguido, le disparó en repetidas ocasiones.

Publicidad

Las cámaras de seguridad de la zona y las grabaciones realizadas por testigos registraron lo sucedido. En los videos se observa al presunto delincuente, ya herido, abandonar la motocicleta y huir a pie en un intento desesperado por salvarse. Sin embargo, horas más tarde fue trasladado al Hospital Campo Limpo, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Militar confirmó que el caso está siendo tratado bajo la figura de legítima defensa, dejando claro que no hubo más personas lesionadas durante el incidente. El proceso quedó registrado como un caso de robo, homicidio y defensa propia, y continúa bajo investigación del Distrito Policial de São Paulo.

Publicidad

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales gracias a los videos que circularon en cuestión de horas. Las imágenes han generado todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes debaten sobre lo ocurrido. Comentarios como “Tal vez no tenía qué comer”, “Se bajó de la moto para huir más rápido” o “Hay que evitar problemas” reflejan la diversidad de opiniones en torno al hecho, que ha reabierto la discusión sobre la violencia urbana y la seguridad en una de las ciudades más pobladas de Brasil.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Robos

Brasil