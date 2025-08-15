Asalto terminó con la muerte del presunto ladrón tras ser desarmado por su víctima

Un intento de asalto en una de las avenidas más concurridas de São Paulo, Brasil, terminó en tragedia para el presunto delincuente, luego de que la víctima lograra arrebatarle el arma y disparara en su contra en varias oportunidades.

El hecho ocurrió el pasado martes 12 de agosto, cuando un hombre de aproximadamente 35 años, que se movilizaba en una motocicleta con reporte de robo, se acercó a un automóvil detenido en medio del tráfico. Dentro del vehículo se encontraban un joven de 27 años y su hermana, quienes fueron sorprendidos por el atacante.

Según las autoridades, en el momento del asalto se produjo un breve forcejeo. El conductor del automóvil aprovechó un instante de descuido del asaltante para reaccionar y enfrentarlo directamente. En cuestión de segundos, consiguió quitarle el arma de fuego y, acto seguido, le disparó en repetidas ocasiones.

Las cámaras de seguridad de la zona y las grabaciones realizadas por testigos registraron lo sucedido. En los videos se observa al presunto delincuente, ya herido, abandonar la motocicleta y huir a pie en un intento desesperado por salvarse. Sin embargo, horas más tarde fue trasladado al Hospital Campo Limpo, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Militar confirmó que el caso está siendo tratado bajo la figura de legítima defensa, dejando claro que no hubo más personas lesionadas durante el incidente. El proceso quedó registrado como un caso de robo, homicidio y defensa propia, y continúa bajo investigación del Distrito Policial de São Paulo.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales gracias a los videos que circularon en cuestión de horas. Las imágenes han generado todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes debaten sobre lo ocurrido. Comentarios como “Tal vez no tenía qué comer”, “Se bajó de la moto para huir más rápido” o “Hay que evitar problemas” reflejan la diversidad de opiniones en torno al hecho, que ha reabierto la discusión sobre la violencia urbana y la seguridad en una de las ciudades más pobladas de Brasil.

