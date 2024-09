Relato del horror: historia de víctima que estuvo tres días herida y enterrada en una fosa

Hace 20 años, Luz Enith Paniagua vivió una de las experiencias más desgarradoras de la guerra en Colombia. Tenía 25 años cuando un grupo de paramilitares llegó a Putumayo y masacró al menos a 10 personas. A ella la acusaron de ayudar a las FARC, la violaron, la empalaron y, creyéndola muerta, la arrojaron a una fosa común. Los Informantes escuchó en el 2022 su doloroso testimonio.

“Es una matanza muy atroz y ellos hicieron una fosa y en la fosa echaron los cadáveres de la gente que mataban, yo fui uno de ellos, yo fui violada, empalada y enterrada viva. Yo duré tres días enterrada”, recordó la mujer.

El destino de Luz Enith pudo haber sido otro, pero la noticia de la masacre se difundió y, a los tres días, llegaron personas a dar cristiana sepultura a las víctimas. Para sorpresa de todos, Paniagua aún respiraba y tenía pulso.

“A mí me llevan al hospital en Mocoa y ahí me salvaron la vida”, contó, reviviendo cómo tuvo una segunda oportunidad de vivir.

Pero la recuperación no fue fácil: estuvo en coma ocho meses y allí los médicos descubrieron que estaba embarazada.

“Yo sí le peleé a los médicos porque ellos me debieron haber dado la oportunidad de decidir si lo quería o no lo quería”, afirmó Luz Enith, a quien no le gusta mucho hablar de su hijo.

Hoy, Luz Enith carga con las huellas físicas y emocionales de la violencia que sufrió. “Esas heridas son del día que me violaron y como con la motosierra, que me picaban los brazos”, relató.

Las marcas en su cuerpo son un recordatorio constante de su martirio. Aunque al principio hablar de su historia le resultaba humillante y doloroso, con el tiempo y con tratamiento psicológico ha encontrado la fuerza para dar su testimonio y convertirse en una voz para quienes, como ella, han sido víctimas de la guerra en Colombia.

Luz Enith transformó su dolorosa experiencia en acción. Hoy, es la representante legal de una veeduría que se dedica exclusivamente a apoyar a mujeres y hombres que han sufrido abusos tanto de guerrilleros como de paramilitares. Además, ha estudiado gerontología y cuida de los ancianos en su vereda en el Meta.

