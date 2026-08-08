Adolescente disfrazado de payaso es acusado de asesinar a un adulto mayor en Estados Unidos

Un adolescente de 15 años fue detenido en Estados Unidos tras ser señalado como el presunto responsable del asesinato de un adulto mayor, en un caso que ha generado conmoción por las circunstancias en las que ocurrió el crimen. De acuerdo con CNN, el menor, que presuntamente vestía un disfraz de payaso, enfrenta un cargo de asesinato premeditado por la muerte de un hombre de 78 años en East St. Louis, Illinois, Estados Unidos.

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Según informó la cadena estadounidense, antes del ataque una cámara de seguridad instalada en la puerta registró a una persona con un traje de payaso negro y rojo, el rostro parcialmente cubierto y un comportamiento inquietante. En el video, el individuo se acerca a la cámara, observa fijamente el lente y susurra la frase: "Te estoy buscando".

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Las autoridades indicaron posteriormente que la persona que aparece en esas imágenes sería el adolescente que ahora permanece bajo custodia. De acuerdo con la Policía Estatal de Illinois, el hecho ocurrió la noche del lunes 3 de agosto, cuando agentes de la Policía de East St. Louis acudieron a un sector residencial ubicado al este de la Interestatal 255 tras recibir el reporte de un cuerpo en la vía.

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El forense del condado de St. Clair, Calvin Dye Sr., identificó a la víctima como John Wesley Allen Sr., de 78 años. Las autoridades señalaron que el hombre fue apuñalado en múltiples ocasiones mientras esperaba en una parada de autobús. La investigación preliminar apunta a que se trató de un "ataque aleatorio" presuntamente cometido por el adolescente que llevaba el disfraz de payaso.

Menos de una hora antes de que fuera hallado el cuerpo, una cámara ubicada a tres cuadras del lugar había captado al sospechoso. De acuerdo con el medio antes mencionado, varios residentes del sector aseguraron haber visto a una persona vestida de payaso caminando entre las viviendas, observando por las ventanas y portando un cuchillo de gran tamaño.

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Lee Palmer, cuya cámara de seguridad grabó el video difundido posteriormente, expresó su preocupación por lo ocurrido. "Estoy pensando que va a matar a todos en la casa por la manera en que llegó".

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Palmer también dijo sentirse aliviado de que su madre, una mujer de edad avanzada que vive sola, no abriera la puerta cuando el sospechoso se acercó a la vivienda. Mientras tanto, la Policía continúa revisando las grabaciones de cámaras de seguridad y recopilando más videos que permitan reconstruir los movimientos del adolescente antes del ataque.

Las autoridades lograron identificar al sospechoso y lo detuvieron durante la noche del mismo lunes en una vivienda. Según los reportes, el menor enfrenta un cargo de asesinato premeditado por el apuñalamiento mortal de John Wesley Allen Sr. Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles sobre el proceso judicial ni sobre un posible móvil del crimen.

¿Quién era la víctima?

John Wesley Allen Sr. era un veterano de la Marina de Estados Unidos y conductor de autobús retirado, según contó su familia al medio local KSDK. Sus familiares lo describieron como una persona dedicada al servicio de los demás y muy cercana a su comunidad.

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"Mi tío ha estado conduciendo autobuses por más de 35 años, y esta es la primera vez que le pasa algo", expresó su sobrina, Tenia Stanford.

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Allen, conocido por su familia con el apodo de "baby boy", era el menor de seis hermanos y asistía regularmente a la iglesia. Su hermana, Marie Stanford, lo recordó con emoción:

"Es el mejor hermano que alguien se llevó. Lo voy a extrañar". Según relató la familia, el adulto mayor había acudido ese mismo lunes a un chequeo médico en un hospital para veteranos y posteriormente tenía previsto visitar a su hermana, quien vive cerca de la parada de autobús donde ocurrió el ataque.

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La familia también informó que el hombre fue identificado gracias a la pulsera del hospital que aún llevaba en la muñeca. Tras la tragedia sus seres queridos aseguran que aún buscan respuestas sobre lo ocurrido.

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"Solo me pregunto por qué esta persona hizo esto. No conocía a mi hermano", manifestó Marie Stanford. La investigación continúa mientras las autoridades intentan esclarecer todos los detalles del caso.