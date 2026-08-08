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Noticias Caracol  / MUNDO  / Un helicóptero se accidenta en Río de Janeiro, Brasil: el piloto y tres pasajeras murieron

Un helicóptero se accidenta en Río de Janeiro, Brasil: el piloto y tres pasajeras murieron

El helicóptero se desplomó en una área natural próxima a la Vista Chinesa, un popular mirador con vistas panorámicas sobre la ciudad y el mar.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Editado por: William Moreno Hernández
Helicóptero en Brasil.jpg
Helicóptero en Brasil.
Captura de pantalla

Cuatro personas murieron este sábado tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban en una área boscosa de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informó el Cuerpo de Bomberos local. Las víctimas eran el piloto de la aeronave y tres pasajeras, según un comunicado del organismo. Los fallecidos, cuyos cuerpos fueron encontrados carbonizados, todavía no han sido identificados. El helicóptero se desplomó en una área natural de "difícil acceso" y próxima a la Vista Chinesa, un popular mirador con vistas panorámicas sobre la ciudad y el mar. Como muestran las imágenes divulgadas por los medios de comunicación, el impacto provocó un incendio en el lugar del accidente, por lo que fueron movilizados militares especializados en el combate al fuego.

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EFE

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