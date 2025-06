Alex Marín, productor de contenidos para adultos enviado a prisión por explotación a una menor

Alejandro Marín, creador y productor de contenido pornográfico, también conocido como Alex Marín, fue detenido por las autoridades de Jalisco, México, por explotar sexualmente a una menor de edad, que además manipuló, difundió imágenes y videos de contenido explicito en páginas de contenido para adultos.

La indagación acerca del caso que adelanta la vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, asegura que el productor manipuló a una menor de 16 años con la que tenían relaciones sexuales ocasionalmente, la ofrecía a otras personas a cambio de dinero y también, la convenció para participar en un video pornográfico con otras personas que luego sería difundido en redes sociales.

Así mismo, la Unidad indicó que Marín manipuló a la menor para que aceptara que dicho video fuese difundido en páginas especializadas en contenido para adultos. Los familiares de la victima fueron quienes interpusieron la denuncia luego de conocer los hechos.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, se pronunció sobre el caso en su cuenta de X: “Fue denunciado por trata de personas y explotación sexual en contra de una menor de 16 años de edad. El detenido, identificado como Alejandro N., ahora se encuentra a disposición del juez para que enfrente los cargos en su contra”.

Alex Marín y las polémicas alrededor del contenido para adultos

El productor de contenido explicito es apodado por sus seguidores como el 'Rey Midas del porno' . En entrevistas afirmó que llegó al mundo de la pornografía por su expareja, Mía Marín, quien creaba contenido para adultos. Incluso, fuentes cercanas afirman que cuando conoció a Mía en 2011, ella tenía 17 y él 25.

“Yo soy ingeniero, esa es mi profesión. A los 27 años me divorcio de mi primer matrimonio y conozco a Mía Marín (...) a los 20 años me pide ser actriz nopor, yo no quería, me enojé“, dijo en una entrevista con Luis Caballero ‘El Potro’.

Marín, en otras entrevistas afirmó que no se identifica con ser un actor, sino más bien como un "empresario" y asesor financiero de actrices porno. De hecho, la productora del acusado había tenido un crecimiento importante en los últimos años en los que había llegado a producir en países como Italia, España, Colombia, Panamá y Venezuela.

El presunto abusador también había estado envuelto en algunas polémicas, pues en su relación con Mía Marín intercambiaban de parejas y recientemente sostenía relaciones poliamorosas con las modelos con las que trabaja.

Diversos sectores feministas repudian los hechos por parte de Marín y denuncian que por varios años fue aplaudido por su "estilo de vida". Además, han hecho un llamado a mujeres o niñas que han sido victimas para que denuncien al productor.

